2023-02-02 09:00:00

Magyarországon marad az emelt gázár, nem fogja követni a tőzsdei áresést

Az Orbán-kormány a „fenntartja a támogatást” és „nem növeli a díjat” díjat”, ám arra nincs esély, hogy a „lakossági piaci” tarifa kövesse a tőzsdei áresést.

Nemmel felérő mellébeszéléssel válaszolt Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető abbéli felvetésére, hogy a kabinet az irányadó tőzsde jelentős áresése közepette miért nem csökkenti a lakosság „piaci” gáztarifáját, illetve mikor tesz a kabinet ez irányú lépéseket.

A kormány augusztustól 1729 köbméter éves fogyasztás felett 102 forintról 747 forintra emelte a háztartások köbméterenkénti gázdíját – emlékeztet Lantos Csaba szakminiszternek küldött írásbeli kérdésében az ellenzéki politikus. (Októbertől egyébként az emelt szintű „lakossági piaci tarifa” már 767 forint.) Idézi a fideszes Bánki Eriket, aki szerint a hosszú távú gázvásárlási szerződések árai a holland tőzsdéhez igazodnak. Míg az irányadó piaci ár 2022 augusztusának végén megawattóránként 340 eurón tetőzött, ma már ismét 56 euró körül jár. Mindezek ellenére a lakossági piaci ár jottányit sem változott. Az ellenzéki képviselőnek ez alapján úgy tűnik, hogy a magyar családokat csak a földgáz árának emelkedése érinti, az árak csökkenésével járó kedvező hatásokból viszont nem részesülhetnek. Tóth Bertalan az iránt tudakozódott, hogy miért nem jelenik meg a földgáz tőzsdei árának csökkenése a lakosság „átlagfogyasztás” feletti rezsijében, illetve mikor kezdi el követni a földgáz átlagfogyasztás feletti lakossági tarifája a tőzsdei árakat.

(Mellesleg megjegyzendő: más kormányzati illetékesek a „lakossági piaci ár” tekintetében is a tőzsdei szint követését ígérték. Amiként a „piaci” szó is azért került az elnevezésbe, mert a tarifát negyedévente a szabályozás szerint is a tőzsdei mozgásokhoz igazítják.)

A tárca államtitkára, Steiner Attila válaszüzenetében – az írásbeli kérdésekre adott kormányválaszok hagyományai szerint – a kérdésekre egyáltalán nem felelt. Megfogalmazása szerint a kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyar családok az európai fogyasztók közül 2022 decemberében is a legolcsóbban jutottak földgázhoz, illetve a második legkedvezőbb áron kapták az áramot. (Ezt az állítást még a közműhivatal általuk sűrűn hivatkozott felmérése is cáfolja. A szakanyag szerint ugyanis – a szintén európai - Belgrádban kevesebbet kérnek a gázért a mi, 20 százaléknyi „lakossági piaci árat” figyelembe vevő átlagtarifánknál. De a kontinensen belül kevesebbet számláznak a lakossági gázért az oroszok, a beloruszok, a törökök és Grúzia is. Európán belül alacsonyabbak az ukrán, orosz, grúz, török, belarusz, szerb, bosznia-hecegovinai, örmény és észak-macedón lakossági áramárak is.) Az államtitkár inkább azt hangsúlyozta, hogy a gázdíjak januártól nem nőttek. illetve a fogyasztók tarifáit a teljes fűtési szezonra – konkrétan április végéig – rögzítették. Ezután olyan fővárosokat sorol, ahol novemberhez képest a múlt hónapban nőtt a gázdíj, rögzítve, hogy a magyar kormány fenntartja a rezsitámogatási rendszert. Ennek érdekében az idei „rezsivédelmi alapot” 670 milliárdról 2610 milliárdra emelték. (Orbánék alapvetően e kasszából állják az ország orosz gázcsekkjét, mivel arra se a „rezsicsökkentett”, se a „rezsiemelt” tarifa nem nyújt fedezetet.)

Orbán Viktor tavaly év végi, nemzetközi sajtótájékoztatóján hasonló újságírói kérdésre a maga keresetlen módján, de mégis egyértelműbben úgy válaszolt, hogy „nix ugribugri”.