P. L.;

Mexikó;Gulyás Gergely;Alapjogokért Központ;CPAC;

2023-02-03 07:46:00

Nem árulják el, ki hívta meg Gulyás Gergelyt Mexikóba szónokolni

A Miniszterelnökség legalábbis titkolózik, mindenesetre az út 4,1 millió forintba került a magyar adófizetőknek.

Közérdekű adatigénylést adott be a Magyar Hang Gulyás Gergely novemberi mexikói útja kapcsán, ahol a kancelláriaminiszter beszédet mondott az amerikai konzervatívok kedvenc rendezvényén, a CPAC-en. A tárca válaszából kiderült, hogy Gulyás és Schaller-Baross Ernő miniszteri biztos útja összesen 4,1 millió forintba került, amit teljes egészében a Miniszterelnökség - vagyis a magyar adófizetők - fizetett ki.

A tárca közlése szerint az összeg úgy jött ki, hogy a miniszter és a miniszteri biztos egyébként menetrend szerinti repülőjárattal utazott Mexikóvárosba. (A lap meg is jegyzi, hogy amikor a kormánytagok a honvédségi gépekkel repkednek, tízmilliókat is simán elégetnek). Kiderült az is, hogy a két politikus a Hilton Mexico City Santa Fe hotelben szállt meg, 275 ezer forintért.

Azt viszont nem árulta el a Miniszterelnökség, hogy pontosan kinek a meghívásából vett részt Gulyás Gergely a CPAC-en, mint ahogy azt sem, hogy miért érdeke Magyarországnak, hogy a tárcavezető a magyar országhatártól cirka tízezer kilométerre adjon elő egy politikai konferencián, ez ugyanis szerintük nem közérdekű adat.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint nem éppen ez a helyzet:

- fogalmazott.

A Magyar Hang a tisztázatlan részletek miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul. A lap szerint mindenesetre nem kizárt, hogy a minisztert a közpénzmilliárdokkal kitömött Alapjogokért Központ nevű kormányzati propagandaintézmény „kérte fel” a beszédre, amely a CPAC kiemelt európai partnerének számít, és amelynek igazgatója, Szánthó Miklós szintén szónokolt a rendezvényen.