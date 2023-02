Ungár Tamás;Makai József;

Orbán-kormány;Ukrajna;tárgyalás;Dunaferr;Metinvest;

2023-02-03 06:15:00

Dunaferr: ukrán céggel, a világ egyik legnagyobb acélgyártójával tárgyalt az Orbán-kormány

Reménnyel tölti el a vasmű dolgozóit, hogy a kabinet hat hónapra biztosítja a bérköltséget. A gyár hosszabb távú jövője bizonytalan, noha jelenleg két cég verseng érte.

A világ egyik legjelentősebb acélipari szereplője, a Metinvest Holding komolyan érdeklődik a dunaújvárosi Dunaferr iránt. A Népszava információi szerint a cég képviselői a héten találkoztak is Fábián Gergellyel, a gazdaságfejlesztési tárca iparpolitikáért felelős államtitkárával. Úgy tudjuk, a Metinvest részéről a fúziókért és felvásárlásokért felelős vezető, Jevgenij Selekov, és Andrij Kril, a vállalat nemzetközi kapcsolatainak irányítója tárgyalt Budapesten.

A Metinvest és a kabinet tárgyalásáról megkérdeztük a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, de cikkünk megjelenéséig nem reagáltak megkeresésünkre. Ukrajna legnagyobb, 2021-es adatok szerint a világ 42. legnagyobb acélipari cégeként a Metinvestnek a régión kívül olasz, spanyol, holland érdekeltségei is vannak. A vállalat a bányászattól a szén- és ércfeldolgozás folyamatáig a teljes vertikumban érdekelt, félkész és késztermékei számos ország piacán elérhetők.

Arról már januárban megjelentek nem hivatalos információk, hogy a cég megvásárolná a Dunaferrt, erről lapunk is írt. A kormányfőnek, a pénzügy- és a gazdaságfejlesztési miniszternek írt levelükben jelezték, hogy már régóta érdekli őket a magyar vállalat. Tisztában vannak a Dunaferr jelenlegi, rendkívül nehéz helyzetével. A Metinvest úgy számol, hogy a Dunaferr újraindításának 150 millió euró lenne a költsége. Ehhez már környezetvédelmi beruházással is számolnak, amivel 55 százalékkal csökkenne a károsanyag-kibocsátás – írta januárban a cég levelét ismertető dunaújvárosi portál, a DO.

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy a dunaújvárosi cég mintegy négyezer dolgozójának bérére több mint 16 milliárdot szánnak. A miniszterelnök hozzátette: a kormány azon dolgozik a következő hónapokban, hogy megbízható, stabil működést biztosító tulajdonosa legyen a Dunai Vasműnek.

Az orosz és ukrán részvényesek kezében lévő cég kardinális üzemrészei – a kohó, valamint a hideg- és a meleghengermű – múlt ősszel leálltak, miután a korábban 300 milliárdos árbevételű, nyereségesen gazdálkodó cég kezelhetetlenül eladósodott. A kormány a Dunaferre szabott jogszabállyal lehetővé tette, hogy azonnal elkezdődjön a részvénytársaság felszámolása. Az eljárás el is indult, és a felszámoló tovább üzemeltette a kokszolót – ha az kihűlne, akkor nem lehetne újraindítani.

A felszámoló, Fazekas Attila eddig nem kívánt nyilatkozni, de az kiszivárgott, hogy két fémmegmunkáló cégóriás is tárgyal a vasmű megvásárlásáról. Az egyik Metinvest Holding, a másik a londoni székhelyű Liberty Steel.

Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere úgy tudja, hogy a kormány inkább a Liberty ajánlatára nyitott. A városvezetés bízik abban, hogy a kormány jól dönt, de aggodalommal értesültek arról, hogy a Liberty pénzügyi gondokkal küzd, és a Kelet-Európában számos üzemet működtető cég ostravai és lengyelországi vasgyárát a felszámolás fenyegeti. Pintér Tamás szerint a Metinvest egyelőre perspektivikusabb partnernek tűnik, mivel az ukrán cég maradéktalanul tudná biztosítani a vasmű nyersanyagellátását a saját érc- és szénbányáiból.

A mostani bértámogatás is növeli az adósságot, hisz azt a cégnek vissza kell majd fizetni, az uniós szabályok szerint ugyanis egy magáncég üzemelését az állam nem finanszírozhathatja. Egyébként a városnak is tartozik a vasmű a múlt évben esedékes helyi adó egy részével (számításaink szerint 2 milliárddal), ám egyelőre ennek kifizetésére nincs esély, hisz érdemi bevételt hozó árutermelés nem folyik az üzemben, a kokszoló is csak kapacitása töredékével dolgozik, pillanatnyilag a melegentartás a cél.

A felszámolás kezdete óta a Dunaferr dolgozói megkapták bérüket, leépítés nem történt, és az se jellemző – mint volt korábban –, hogy a dolgozók tömegesen mondanának fel. Molnár László, a cégnél tevékenykedő vasasszakszervezet elnöke szerint reménykednek, hogy megmarad a vasmű, s ezt erősíti, hogy a kormány fél évre biztosítja a dolgozók bérét. Ám van szorongás is, hisz az alkalmazottak túlnyomó többsége hónapok óta csak karbantartást végez. Pintér Tamás attól tart, hogy

Némiképp megnyugtató, hogy azok a vasműdolgozók, akik – látva cégük helyzetét – az elmúlt hónapokban felmondtak, találtak maguknak megfelelő munkát helyben vagy a környéken, mondta Molnár László.