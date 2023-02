Kuklai Katalin;

Svédország;szökés;csimpánzok;

2023-02-03 17:56:00

Emberi mulasztás okozta a csimpánztragédiát

Egy véletlenül nyitva hagyott rácsajtó vezetett a szökéshez. Az állatkert szigorította a munkaszervezést és az ellenőrzést.

Az állatszerető emberek tömegét rázta meg a hír, hogy 2022. december 14-én hét csimpánz kiszökött a majomházból a svédországi Furuvik állatkertjében, közülük négyet lelőttek az állatkert alkalmazottai. A park vezetősége sokáig hallgatásba burkolózott, de a napokban közzétették az eddigi vizsgálatok eredményét. Ez alapján emberi mulasztás és a nem megfelelő munkafolyamatok vezettek ahhoz, hogy a csimpánzok ki tudtak szökni a kifutójukból. Egy véletlenül nyitva hagyott rácsajtó okozta a tragédiához vezető szökést. Az állatkert közölte: a történtek fényében egyértelmű, hogy hiányos volt a munkaszervezés, és már szigorították a zárási eljárást a csimpánzházban. Összeállítottak egy ellenőrző listát, miszerint a két gondozónak jelölnie kell, hogy mindketten ellenőrizték a zárakat. Emellett magasabb követelményeket vezettek be a kifutó és az állatok ismeretével kapcsolatban a munkatársak számára. A park saját besorolása szerint a fő állatgondozónak a legmagasabb kompetenciaszinten (6. szint) kell lennie, ami korábban is így volt, de mostantól a második gondozó számára is előírják a minimum 3-as szint teljesítését. Bevezették, hogy a csimpánzház melletti személyzeti helyiségekben az ajtókat mindig zárva kell tartani, továbbá az ablakokra is rácsokat helyeznek el. Hozzátették: a biztonság a legfontosabb számukra, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ilyesmi többé ne fordulhasson elő.

Az üggyel kapcsolatban felmerült, miért nem altatólövedéket használtak a gondozók, valóban a lelövés volt-e az egyetlen megoldás. A park közleménye szerint sok tényező szerencsétlen együttállása vezetett oda, hogy le kellett lőni az állatokat. Bár kevesen gondolják, de a csimpánzok a fokozottan veszélyes állatok közé tartoznak, komoly veszélyt jelenthetnek az emberi életre és biztonságra. Az állatok kiszabadulásakor a parkban gondozók és vendégek is tartózkodtak, a park közvetlen közelében pedig lakóházak találhatók. Az állatorvos és a gondozók úgy ítélték meg, hogy az altatólövedék használata nem lenne biztonságos az adott helyzetben, ugyanis hosszú időbe telhet, mire kifejti a hatását (10-20 perc), és ez idő alatt a csimpánz továbbra is veszélyt jelenthet az emberekre. Egyszerre több állat is szabadon volt, és fennállt a veszélye továbbiak kiszabadulásának. Attól is tartottak, hogy ha elmenekül egy csimpánz, majd a szer hatására odakint elalszik, és nem találják meg, a mínusz 15 fokos hidegben halálra fagyhat.

A furuviki állatkert májusban nyitja meg kapuit újra a látogatók előtt.