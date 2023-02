Juhász Dániel;

oktatás;

2023-02-04 06:30:00

Egy pályakezdő tanár fizetését több mint 100 ezer forinttal kell kiegészíteni, hogy legalább a garantált bérminimum szintjét elérje

Zsebpénzt kaptak a pedagógusok.

A napokban kapják kézhez új bérpapírjaikat a pedagógusok, miután a kormány idén januártól 12 százalékkal emelte az ágazati szakmai pótlékot. (Ez lényegében 10 százalékos béremelésnek felel meg). Emellett arról is döntés született, hogy a garantált bérminimum 296 400 forintra nőjön, ez is befolyásolja a tanári fizetéseket, hiszen ez mindenkinek jár, aki szakképzettséghez kötött munkát végez. Csakhogy a tanári bérek vetítési alapja még mindig a 2014-es minimálbér, így sok esetben a fizetéseket ki kell egészíteni, hogy elérjék a bérminimum szintjét.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás lapunknak azt mondta, egy pályakezdő esetében a bérkiegészítés a 100 ezer forintot is meghaladja. A szakmai ágazati pótlékkal együtt egy pedagógus minimális bére idén januártól bruttó 391 ezer forintra emelkedett, ami nettóban körülbelül 260 ezer forintot jelent, néhány tízezer forinttal többet, mint a pótlékemelés előtt. Ugyanakkor a tanároknak jó ideig be kell érniük a minimum 260 ezer forintos fizetéssel: a Pedagógus I. besorolással, egyetemi diplomával 18 évet kell ledolgozniuk ahhoz, hogy a bértábla alapján kicsivel magasabb fizetési kategóriába kerülhessenek, a legmagasabb fizetési kategóriát pedig 42 év után érhetik el.

Emellett a gyakornokok sem járnak jobban anyagilag, ha sikeres minősítő viszga után Pedagógus I. besorolást kapnak. Mindössze annyi változik, hogy ugyanazért a fizetésért többet kell dolgozniuk, 20-ról akár 26 órára is femelhetik heti óraszámaikat. - Egy pályakezdő bruttó órabére jelenleg 2270 forint, ami nettóban 1512 forintot tesz ki. Egy Big Mac ára – fogalmazott.

Totyik Tamás arra is felhívta a figyelmet, több fiatal pedagógusnak, akik idén töltik be 25. életévüket, csökkenhet is a fizetése, mert elveszítik a 25 éven aluliaknak járó adókedvezményt. A PSZ alelnöke rámutatott: ha nem a 2014-es, hanem a mindenkori minimálbér alapján számítanák a tanárbérek vetítési alapját, majdnem két és félszer többet kereshetnének a tanárok. Egy egyetemi diplomával rendelkező, tíz éve a pályán lévő tanárnak például bruttó 391 ezer forint helyett 626 ezer forint lenne a bére a 2023-as minimálbér alapján számítva - fogalmazott az érdekvédő.

– A kormány évekkel ezelőtt megígérte, hogy a mindenkori minimálbér alapján számítják majd a béreket, de az ígéretét nem tarotta be. Ha betartotta volna, nagy rá az esély, hogy most nem lenne semmilyen sztrájk vagy tüntetés - vélekedett Totyik Tamás. Elmondta azt is, lehet, hogy vannak, akik elégedettek a 12 százalékos pótlékemeléssel, de számára rejtély, hogy a 20 százalékos infláció mellett ki örülhet ennek.

Bár a bérek rendezését a hazai költségvetésből is meg lehetne oldani a PSZ alelnöke szerint, a kormány még mindig Brüsszelre vár és azt ígéri, amennyiben megérkeznek Magyarországra az EU-s források, 2025-ben bruttó 777 ezer forintra is nőhet egy pedagógus átlagos fizetése Magyarországon. – Feltéve, ha a kormány most betartja az ígéreteit, nem úgy, mint korábban - tette hozzá Totyik Tamás.