Európai Unió;MSZP;Magyarország;választások;önkormányzatok;

2023-02-03 17:19:00

Határozott, egyértelmű és baloldali fordulatot akar Magyarországon és az Európai Unióban az MSZP

A párt vezetői a DK-nak azt üzenték, hogy a szocialisták nélkül, valamint összefogás és előválasztás nélkül az ellenzéknek esélye sincs. A legfőbb baloldali üzenet „a biztonság” lesz.

Magyarország, ellentétben azzal, amit Orbán Viktor állít, 2010-hez képest nem előre ment, hanem hátrafelé – jelentette ki Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnök pártja 2023-as évadnyitó rendezvényén, amelyet a Facebookon közvetítettek. A Fordulat Magyarországnak! címmel és Büszke magyarok, büszke európaiak alcímmel megtartott gyűlésen a politikus azt mondta, hogy az elmúlt 12 éve, amit a miniszterelnök sikeresnek nevez, az valójában Magyarország elvesztegetett időszaka.

Kunhalmi Ágnes szerint ahhoz, hogy Magyarországon demokratikus és jóléti fordulat legyen, igazi és hiteles szociáldemokrata fordulatra is szükség van, amihez az MSZP-t „erősíteni kell”, mert nélkülük ezt nem lehet megcsinálni.

A közvélemény-kutatások szerinti legnagyobb ellenzéki pártnak Kunhalmi azért üzent, mert nem akarnak tárgyalni a választásokról. Dühösen kérdezte: „Azt hiszik, majd a Fidesz hagyja, hogy az ellenzéki polgármesterek újrázhassanak?”. Válaszolt is rá, miszerint „a Fidesz ki akarja takarítani az ellenzéki vezetőket és képviselőket”.

Az ellenzéki jászberényi időközi önkormányzati választás sikerét példaként állította a többi párt elé, s annak lényege, hogy egyesületet kell alakítani közösen, és így „ripityára verik a Fideszt”. Meg is dicsérte a jászsági DK-s szavazókat, akik az el sem indult pártjuk helyett „tudták, hova kell húzni az ikszet”, így bölcsebbek voltak a pártvezetőknél. A 2024-es önkormányzati választásról újfent kijelentette:

Azért, hogy nyilvánvaló legyen, kikre is gondolt, idézte és egyet is értett Kunhalmi Ágnes Dobrev Klárával, a DK árnyékkormányának vezetőjével: „Nem lehet, hogy ismét egy párt erőszakolja rá akaratát bárkire is”. Az önkormányzatival egy időben tartott EP-választásról kijelentette: „Az utóbbi 100 év legjobb döntése, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Magyarország számára az unión kívül nincs élet.”

Komjáthi Imre, az MSZP másik társelnöke lényegében pártja programadó beszédét tartotta meg, kiemelve, hogy a szocialisták fő üzenete „a biztonság” lesz. A baloldal azt jelenti, emelte ki, hogy az emberek jólétét helyezzük a tőke elé, mert mára magukra hagyták az embereket, akik nincsenek biztonságban. A politikus pontokba is szedte, hogy mit is tennének, ha kormányra kerülnének, és elsőként „emberhez méltó feltételeket teremtenének mindenkinek”.

Komjáthi Imre végül arról beszélt, hogy senki ne féljen tőle, „pártelnökké választott gyári munkástól, mert ő mindenkinek jót akar”, egyben ő maga a garancia arra, hogy amit ígérnek, be is tudják tartani. – Volt, hogy az MSZP-t is milliomosok vezették, azóta is nyögjük is a NER-t negyedszerre – tette hozzá, és mivel ő maga hat gyermeket nevel, az országnak is azt ígéri, mint nekik: „Mindig lesz fedél a fejed felet, mindig lesz meleg étel, és ha valaki bántani akar, annak letöröm a derekát! Így buzdította párttársait:

Tüttő Kata, az MSZP alelnöke, Budapest főpolgármester-helyettese a 2024-ben egyszerre tartandó önkormányzati és EP-választás dilemmájáról, a kettős kampányról elmélkedett, mint „két küldetésről”. Az önkormányzatok megvédésére szólított fel, mondván azok a „demokrácia utolsó tartalékai”.

Erős Európát szeretne, a szívében Magyarországgal, ahol nem a gazdasági érdekek az elsők, hanem a társadalmi igazságosság és a szolidaritás. Ehhez Tüttő Kata is a szociáldemokratákat látná többségben itthon és az unióban egyaránt. Budapestet hozta fel példaként, megemlítve, hogy Karácsony Gergely személyében rendszerváltozás óta először van a fővárosnak baloldali főpolgármestere. Majd megnyugtatta a közösségét, hogy neki az MSZP az első és egyetlen, vagyis nem fog a DK-ba átigazolni.

Hiller István, az MSZP Választmányának elnöke, aki a bevezetőt és a zárszót is mondta, leszögezte: „pártja több százezer magyar választó nevében szól, büszkén vállalja a magyarság és egyben az európaiság képviseletét”. Megerősítette, hogy az MSZP hazánkat az EU-ban akarja látni most és a jövőben is.

Hiller István azt is leszögezte, hogy ne legyen kétsége senkinek: „A Nyugathoz tartozónak valljuk magunkat. Aki ezzel egyetért az a szövetségesünk, aki nem az politikai ellenfelünk”.