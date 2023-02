Varga Péter;

google;Microsoft;ChatGPT;LaMDA ;

2023-02-08 13:30:00

Mesterséges intelligenciák háborúja - Új alapokon az internetes keresés

A Microsoft közzétette internetes keresője, a Bing legújabb változatát, amelyben a ChatGPT4, a legfrissebb változat támogatja a minden eddiginél hatékonyabb keresést. A Google saját fejlesztésű technológiája, a LaMDA is készen áll a bevetésre.

Az Open AI mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat tavaly november 30-án mutatta be ChatGPT nevű csevegőrobotját, amely az internetes korszak egyik legsikeresebb termékévé vált: havi felhasználóinak száma már januárra elérte a 100 milliót. Heteken belül várható továbbfejlesztett változata, a ChatGPT-4 megjelenése, de a fejlesztések más irányban is folynak. Nem csak önállóan lesz elérhető a csevegőrobot. A Microsoft az előzetes hírek szerint redmonti főhadiszállásán kedden lapzártánk után mutatta be megújított Bing keresőjét, amelyet a ChatGPT-4 mesterséges intelligenciája fog segíteni abban, hogy a felhasználók informatívabb, egyszerűbb, sőt már előre feldolgozott, értelmezett válaszokat kapjanak feltett kérdéseikre. Így keresője jóval „okosabb” lesz, mint eddig; visszakérdez, pontosít, megért és részben tanulni próbál, így segítve a felhasználókat, nem egyszerűen csak összegereblyézi majd a relevánsnak tűnő találatokat.

De nem lazsál a Google sem, saját fejlesztésű technológiájuk, a LaMDA lassan készen áll a bevetésre, amely gyakorlatilag ugyanazt ígéri, mint a ChatGPT. Vagyis a mesterséges intelligencia készen áll mind két cégnél, hogy a “buta” de gyors keresőrobotokat kiegészítve hatékonyabbá tegye a felhasználók számára az internetes információszerzést. De mi és hogyan változik?

A keresőrobotok gyorsak, ha beütjük a Google erre szolgáló mezőjébe a kérdést: “Hogyan működik a keresőrobot?”, saját kimutatása szerint 13,6 millió webhelyet dob fel 0,37 másodperc alatt, ezek között több olyan is van, amelyek segítenek kimerítő választ kapni kérdésünkre. De csak megközelítőleg, mert a 11. helyen álló találat már a fűnyírórobotokról árulna el hasznos ismereteket, bár a további webhelyek még hasznosak lehetnek kérédésünk szempontjából. De minél bonyolultabb a kérdés, annál valószínűbb, hogy a milliónyi válasz között bizony kutakodnunk kell, míg megleljük az adekvát információkat kínáló oldalakat.

Egy Owen Yin nevű felhasználónak szerencsére sikerült rövid időre találkoznia a Microsoft új fejlesztésével, tapasztalatait a Medium nevű portálon adta közzé. Szerinte a keresőmezőbe hosszú, akár 1000 karakteres szövegeket is begépelhetünk a legköznapibb kifejezéseket használva, miközben elég részletesen ki lehet fejteni, mire is várjuk a választ valójában.

Mesterséges intelligenciájával előbb értelmezi a kérdést, csak azután indul neki az internetnek, összegyűjti a találatokat, majd összegzést is ír, tehát a rengeteg találat helyett egy, valóban adekvát választ is képes adni. Hogy pontosítsuk a keresést, megadhatunk személyes preferenciákat is, ezeknek megfelelően is képes a találatokat szétválogatni: például anyagi lehetőségeink, vagy élőhelyünk szerint, vegánok vagyunk-e, vagy húsevők, stb.

A Google LaMDA (Nyelvi Modell Párbeszéd Applikációkra) elnevezésű MI-járól tavaly júniusban jelentette be a cég egyik mérnöke, hogy szerinte “öntudattal rendelkezővé” vált, amit a tudományos világ kételkedéssel fogadott, sőt még a vállalat is megneheztelt emberére. Mindazonáltal a chatbot valóban alapos képzést kapott 1,56 billió az interneten nyilvánosan elérhető szó, emberi dialógus, valamint dokumentum felhasználásával. A Google hangsúlyozza, hogy a valós párbeszédeken alapuló tanítás alapvetően meghatározó jellemzője: ha öntudatra nem is ébredt, ettől lesznek a LaMDA válaszai sokkal emberibbek, mint a ChatGPT-éi.

Egyébként ugyanazon a Google által kifejlesztett és 2017-ben bemutatott nyílt forráskódú architektúrán (GPT-3.5) alapul, mint a ChatGPT, de a cég azt állítja a sok hűhó ellenére, ami a ChatGPT körülveszi, LaMDÁ-juk évekkel előbbre tart.