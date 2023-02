nepszava.hu;

2023-02-07 15:26:00

Rejtélyes, robbanásszerű hang rázta meg Heves vármegyét, még a szeizmográfok is jeleztek

Egyelőre mindenki csak találgat, mi lehetett az. A szakemberek nem földrengésre gyanakodnak.

„Ma délelőtt több bejelentés is érkezett obszervatóriumunkba, mely szerint földrengéshez hasonló jelenséget tapasztaltak Heves vármegye területén délelőtt 10 órakor (Heves, Boconád, Átány, Tarnaörs településeken) – írta Facebook-oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Ezt követően megvizsgálták az esemény szeizmométerek által regisztrált hullámformáját, és arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenség nem földrengéshez, hanem valamilyen helyi hatáshoz kapcsolódik.

A kommentek közt írt olyan is, aki arról számolt be, hogy Tiszafüreden volt egy hatalmas, robbanásszerű hang, amibe beleremegett a ház. Hasonló jelenségről számoltak be Heves városában is, vagy éppen Tarnaméra településen.

Valaki pedig azt írta, Jászberénytől Kápolnáig mindenki hallotta, többen pedig kiszaladtak az udvarra. Amint pontosabb információink vannak a robbanás okairól, természetesen beszámolunk.