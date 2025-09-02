A Mátrai Erőmű Zrt. megvásárlása kapcsán született, a társasági iratoknak mindenben megfelelő alapítói határozatok tartalmazzák a szükséges felhatalmazást, amelyeket 2024. február 20-án már teljes körűen elküldtek Tóth Bertalannak – válaszolta az MSZP frakcióvezetője újabb írásbeli kérdésére Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Az ügylet iratai az MVM Csoport honlapján jelenleg is elérhetők - fűzte hozzá.
A szakértő szerint az eddig ismert jelek arra utalnak, hogy a magyar kormányzati állításokkal szemben nem ukrán nacionalisták akarták felgyújtani az ukrán templomot, és maga a magyarellenes felirat is gyanúra ad okot.
Az Egyesült Államok titkosszolgálati információkat is használ a szankciós lista összeállításakor. Ezért nem fogjuk egyhamar megtudni, hogy Rogán Antal miért került fel oda, és miért vették le onnan – állította Győri Gábor Amerika-szakértő.
A férfi kisregény hosszúságú Facebook-bejegyzésben bizonygatja, hogy ártatlan. Nem, a jogerős bírósági ítélet szerint nem az.
Lassan két és fél éve annak, hogy „sikeresen elindították” a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézetet. Tevékenységéről nem tudni sokat, de eredetileg Fodor Gábor ötlete volt, hogy ami Budapestet illeti, az önkormányzati választáson hozzák vissza a listás rendszert.
Lehet, hogy a miniszterelnök egy ismert popzenészt látogat meg vagy éppenséggel életvezetési tanácsadásra jár a IX. kerületben.
Vannak, akik egyszerűen nem tudnak hibázni.
A Magyar Honvédség vadászgépei gyakorlatoztak arrafelé, de akár meteorit is becsapódhatott.
Egyelőre mindenki csak találgat, mi lehetett az. A szakemberek nem földrengésre gyanakodnak.
A titokzatos illető személye és motivációja is ismeretlen.
A rendkívül rejtélyes esettel összefüggésben több elmélet is született.
Van köztük olyan is, amely 2100 méter magas csúcson van.
Amerikaiak már évszázadok óta állítják, időnként különös hangokat hallat a Föld. Néha összefüggésben vannak rengésekkel, néha nem.
Egy hónap után elfogadható magyarázatot is találtak a walesi szigeten történt tragédiára.
Udvarias öngyilkos: kiugrott az emeletről, aztán becsukta maga mögött az ablakot. Ez a morbid tréfa órák alatt bejárta a prágai sörözőket Jan Masaryk halála után. A kortársak közül sokan nem hittek a hivatalos magyarázatnak, merényletre gyanakodtak. Most egy régi hangfelvétel miatt ismét leporolják a máig megoldatlan ügy aktáit.
Egészen különleges eset.
Közel fél évszázad után derült fény egy svájci múmia kilétére. A hetvenes években egy bázeli templomban megtalált tetemet hosszú évtizedekig vizsgálták genealógusok és a molekuláris genetika szakértői - tudósít az Euronews.
Rejtélyes kék fényt bocsát ki sötétben az a csirkemell, amelyet egy ikrényi férfi vásárolt újév előtt, ő azonban ettől nem nyugodott meg.