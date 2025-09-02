Az udvarias öngyilkos: becsukja maga mögött az ablakot

Udvarias öngyilkos: kiugrott az emeletről, aztán becsukta maga mögött az ablakot. Ez a morbid tréfa órák alatt bejárta a prágai sörözőket Jan Masaryk halála után. A kortársak közül sokan nem hittek a hivatalos magyarázatnak, merényletre gyanakodtak. Most egy régi hangfelvétel miatt ismét leporolják a máig megoldatlan ügy aktáit.