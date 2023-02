Á. Z.;Sz. Zs.;

párt;bejelentés;Márki-Zay Péter;

2023-02-08 17:16:00

Itt a bejelentés, megnevezte a pártját Márki-Zay Péter

Ami azt illeti, nem gondolkodott túl sokat. Egyik fő célja a „kultúraváltás”.

Mindenki Magyarországa Néppárt néven indít el új politikai formációt Magyarországon Márki-Zay Péter – derült ki abból a beszélgetésből, amelynek a kedvéért a politikus kedd este ment be az ATV stúdiójába.

A hódmezővásárhelyi polgármester, volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt először a 2022. április 3-i választási vereség után dobta be a köztudatba, hogy pártot akar alapítani. Már akkor elmondta, most pedig megismételte, hogy nemzetközi szinten abban a konzervatív pártcsaládban, az Európai Néppártban képzeli el a jövőt, amelyből a Fidesz előremenekülve 2021-ben kilépett, a KDNP viszont még mindig a tagja. Két már létező pártra, a Gémesi György-féle Új Kezdetre és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppártra akar építeni – fűzte hozzá.

Márki-Zay Péter szerdán a hódmezővásárhelyi városházán megtartott évértékelő beszédében ismertette a Mindenki Magyarországa Néppárthoz csatlakozás lehetőségét. A párt friss Facebook-oldalán is közzétették, hogy „elindultunk”, és az új párt „a kapuit mindenki számára március 15-én nyitja meg”, és attól kezdve egy hónapig regisztrálhat az, aki a májusi alakuló kongresszuson részt kíván venni, mint alapító tag.

A politikus, aki a 2022-es parlamenti választáson összellenzéki miniszterelnök-jelöltként indult, beszédében egyébként fel is szólította a jelenlegi ellenzéki pártokat, hogy az 1988-ban és 1989-ben létrehozott egykori Ellenzéki Kerekasztal (EKA) mintájára most is hozzanak létre hasonlót, elsősorban az alkotmány, a választási törvény és a médiaviszonyok megváltoztatása érdekében.

Az elsőként meghirdetett négy pontban az új ellenzéki kerekasztal létrehozása mellett a Mindenki Magyarországa Néppárt célkitűzésként szerepel a „kultúraváltás”. A 2024-es önkormányzati választásokon azt szeretnék elérni, hogy az adott településeken „egyetlen, összetartó, helyi lokálpatrióta közösségek” induljanak, akár „előválasztáson kiválasztva”. A helyi voksolásokkal egy időben tartandó EP-választásokon a külön indulást szorgalmazzák, mert annak „semmi kockázata sincs”. Mindazonáltal megjegyzik: „a feltételek megváltoztatása nélkül nincs esély 2026-ban sem, ezen kell dolgozni”.