2023-02-08 15:00:00

Ha nem tudnánk róla, a Megafon propagandistái milliókból „informálnak”, hogy az akkumulátorgyár elleni tiltakozás sorosista trükk

Aki nem támogatja, hogy Magyarország hulladéklerakó legyen, az bizony idegen érdekeket szolgál – derül ki az iránymutatásból.

Néhány nappal azt követően, hogy a kínai CATL akkumulátorgyára ügyében tartott, botrányba fulladt debreceni közmeghallgatáson Rácz Róbert elnyerte az Első Lehazaárulózott Főispán kétes elismerését, akcióba lendült a kormánypárti influenszereket tömörítő propagandagépezet, hogy elmagyarázza a tudatlanoknak a háttérhatalmak összeesküvését.

A Megafon kéretlenül is ismert beszélőfejei, Deák Dániel „politikai elemző” és Bohár Dániel „riporter” által előadott okfejtések lényege a következő:

Kicsit bővebben: a külföldről pénzelt, idegen érdekeket szolgáló ellenzék azért szeretne népszavazást az ügyben, mert azt akarják, hogy a páratlan gazdasági lehetőségekkel kecsegtető akkumulátorgyárat máshol húzzák fel, ahol bezzeg a baloldal tárt karokkal várja őket. Ezzel pedig magyar munkahelyeket sodornak veszélybe.

Természetesen a sorosista összeesküvésről szóló elméletet a kormánypárti sajtó is teljes gőzzel nyomja, a Megafon különlegessége azonban, hogy a Facebook-hirdetésekre elköltött hatalmas pénzek révén annak az egyszerű felhasználónak is az arcába tolják a kormányzati narratívát, aki egyébként köszöni, nem kérne belőle. Mint ismert, a módszert a tavalyi országgyűlési választások előtt járatták csúcsra, azonban láthatóan továbbra is előszeretettel alkalmazzák ezt a tömegbefolyásolási módszert. A Telex beszámolója szerint persze nem olcsón: a Facebook Ad Platformjának összesítése alapján Deák Dániel két videójának promózására együtt 1,1-1,2 millió forintot költött el a Megafon, s körülbelül ugyanennyiből boldogította Bohár Dániel is a gyanútlan facebookozókat. Igaz, más propagandatevékenységekhez képest ez az összeg még mindig nagyon alacsonynak számít.

A balos hisztiről szóló narratíva sulykolásában mindazonáltal két tényezőn sem akadtak fenn különösebben az influenszerek: egyrészt, hogy Debrecen városa hagyományosan fideszes fellegvárnak számít - ennek ellenére az akkugyár ügyében tartott közmeghallgatások hangvétele mindennek nevezhető, csak barátságosnak nem -, másrészt, hogy a beruházás ellenzői között van mások mellett a baloldalinak elég nehezen minősíthető Mi Hazánk is.