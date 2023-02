Szalai Anna;

Láng-negyed;

2023-02-10 06:00:00

Nincs már akadály a Rahimkulov-féle cégek előtt, begyűjtötték az összes építési engedélyt a Láng-negyed új épületeihez

Mindjárt be is jegyeztettek újabb 20 millió eurós jelzálogot.

Az egykori angyalföldi ipartelep helyén felépülő Láng-negyed legmagasabb épületei is megkapták az építési engedélyt. A fővárosi kormányhivatal hirdetménye szerint a Vizafogó utca és az Esztergomi út sarkára tervezett, négy toronyból álló lakóépületben három szint lesz a föld alatt, ahol mélygarázsokat alakítanak ki, míg a föld felett 19 szintet húznak fel, amelynek legmagasabb pontja meghaladja majd a 63 métert. Így is csak fele olyan magas lesz, mint a 28 emeletes, 120 méteres MOL-torony. A Váci út környékén sem ez lesz az első magas épület, hiszen a rendőrpalota, a nyugdíjfolyósító központja, az Árpád híd pesti hídfőjének két oldalán álló irodaházak, valamint a Váci út és a Róbert Károly körút metszéspontjában lévő Agora Tower is 60 méter feletti. Ezzel együtt az engedélyezéshez kellett azért némi kormányzati rásegítés.

A kormány – a projektet kiemelt beruházássá nyilvánító – rendeletében „sajátos beépítési szabályokat” határozott meg a Láng-negyedre. A befektetőknek lehetőséget adtak arra, hogy az épületek magassága elérje a 65 métert, zöldfelületből elég 25 százalék, a lakások pedig 50 négyzetméternél kisebbek is lehetnek. A beruházók éltek a lehetőséggel: a legkisebb zöldfelület az engedélyek szerint éppen eléri a csökkentett értéket, a Váci út és a Vizafogó utca találkozásánál négy különálló toronyból álló 60 méteres irodaház épül. Az engedélyezési dokumentáció szerint ez a „városképileg is jelentős elem képezi a beépítés csúcsát”.

Ez a tömb az eredeti tervek szerint három toronyból állt volna, egyenként földszint plusz 17 emelettel (három föld felszín alatti parkolószinttel). De végül ennél többre, egy négy toronyból álló, földszint plusz 18 emeletes ház építésére, valamint az országos építési követelményektől való eltérésre kértek engedélyt. A fővárosi kormányhivatal első körben visszadobta a kérelmet, de már akkor tudható volt, hogy nem ez lesz a végső szavuk. A Népszavának adott válaszból ugyanis kiderült, hogy „az építtető a kérelem visszautasítását követően az építési engedély iránti kérelmet ismételten benyújtotta”. Bár januárban az építtető kérelmére egy időre felfüggesztették az eljárást, azután valahogy elsimultak az engedélyezést akadályozó hullámok és a kormány hű Sára Botond vezette hivatal február 2-án kiadta az országos építési szabályoktól eltérő épületre vonatkozó építési engedélyt a beruházó Southblaze Kft. kérelmére. Az első három új lakóépület októberben kapott zöld utat, a Váci út melletti új irodaházak december elején. Így már csak a műemléki védettséget élvező csarnok köré épülő, 250 szobás szálloda és konferencia-helyszín létesítéséhez szükséges engedélyek beszerzése maradt hátra.

A legfrissebb tulajdoni lap szerint a cég 2021 februárjában bejegyzett vételi joga tavaly december elsején lejárt. (Az ingatlanra a vételi jog bejegyzésével egyidejűleg 7 millió euró jelzálogot jegyeztek be.) A Southblaze nevére azonban tavaly a határidő lejártakor nem tulajdonjogot jegyeztek be, hanem a vételi jog meghosszabbítását, ezúttal 2023. március végéig. S mellé további 20 millió euró jelzálogot. A korábbival együtt ez már jócskán meghaladja a 10 milliárd forintot, holott egyelőre nem bejegyzett tulajdonosai az ingatlannak.

A vételi jogot akkor alkalmazzák, ha a vevő nem tudja – vagy nem akarja – a szerződés megkötésekor megvásárolni az adott dolgot. A vételi jog biztosítékot jelent arra, hogy ezt később egyoldalú nyilatkozattal megtehetik. Azt nem tudni, hogy az orosz milliárdos Rahimkulov Ruszlán érdekeltségébe tartozó Southblaze miért nem fizet. Pénz talán akadna, hiszen Rahimkulov bizalmi emberének, Zentai Péternek a nevén lévő másik vállalkozás, a Peter's Consulting Kft. – amely egyébként résztulajdonosa a Southblaze Kft-nek – néhány hete vásárolt meg két ausztriai hotelt Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a tulajdonában lévő BDPST Zrt.-től. A Southblaze tulajdonosai között a Peter's Consulting mellett Rahimkulov Ruszlán által birtokolt Greennovatív Kft. és a Láng Gépgyárat birtokló Pacont Kft. két tulajdonosának érdekeltségét találjuk. Az engedélyek mindenesetre megvannak, kezdődhet az építkezés.