nepszava.hu;

Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;

2023-02-10 14:54:00

Orbán Viktor elmegy Kijevbe, de csak ha „szükséges és időszerű lesz”

Volodimir Zelenszkij már egy ideje hívja a magyar kormányfőt.

„A hír igaz, az ukrán elnök valóban meghívta Orbán Viktort. Amikor szükséges és időszerű lesz, a miniszterelnök ellátogat Kijevbe” - írta az ATV Híradójának érdeklődésére a miniszterelnök sajtófőnöke.

Havasi Bertalant azt követően kereste meg a csatorna, hogy az orosz ukrán háború kitörlése, vagyis 2022. február 24. óta csütörtökön először találkozott egymással Brüsszelben Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij. Arról, hogy meghívták egy kijevi látogatásra, csütörtökön a Népszava számolt be először.

Az ukrán államfő az megindulása után most először látogatott el a belga fővárosba. Itt beszédet mondott az Európai Parlament előtt, felszólalt az uniós vezetők találkozóján és leült több kétoldalú megbeszélésre is. Az állam- és kormányfők négy csoportra osztva ültek tárgyalóasztalhoz a vendéggel. Orbán Viktor miniszterelnök a bolgár, ciprusi, görög, horvát, osztrák és szlovén vezető társaságában találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel a Facebook oldalára feltöltött fotó tanúsága szerint kezet is fogott.

Orbán Viktort egyszer, 2022. júniusában Volodimir Zelenszkij már meghívta egy kijevi látogatásra. A december 21-i Kormányinfón a miniszterelnök jelezte, nem tervez ilyen utat, kijevi látogatás 2023-ban nincs napirenden.