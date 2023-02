Egy fiút 119 óra múltán hoztak felszínre, már 24 ezer felett jár a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma

Gy. D.;

földrengés;Szíria;Törökország;tragédia;

2023-02-11 10:23:00

Szíria felkelők által ellenőrzött területein hivatalosan véget ért a kutatás a túlélők után. A hétfői földrengés óta legkevesebb 1891 utórengést – köztük egy újabb 7,5-ös erősségűt – jegyeztek fel.

Meghaladta a 24 ezret a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma – adta hírül szombaton a The Guardian tisztségviselők és orvosok elmondása alapján.

A hétfői, rendkívül erős, 7,8-as erősségű földrengésben – amelyet később csaknem 1900 utórengés, köztük egy újabb, 7,5-ös erősségű földrengés követett – legkevesebb 24 208 ember vesztette életét. Tisztségviselők és orvosok elmondása szerint Törökországban legalább 20 665, Szíriában 3553 ember lelte halálát, a sérültek száma több tízezer. A mentési műveletek a rendkívüli hidegben is folytatódnak, miközben egyre kisebb az esélye annak, hogy újabb túlélőkre bukkanjanak.

Igaz, a kutató-mentő csapatoknak 100 órával a hétfői földrengés után még mindig sikerült túlélőket – köztük egy újszülött csecsemőt – kihúzniuk a romok alól. A Hatay tartományi Samandağban egy tíznapos csecsemőt sikerült kimenteni a romok közül, míg Kırıkhanban német kutató-mentőknek egy 40 éves nőt sikerült a felszínre hozniuk, 104 órával a földrengés után. A CNN írja, hogy

A fiúnak a mentők a kiáltásait hallották meg. Kimerültnek tűnt, amikor hordágyon a felszínre hozták, de magánál volt és mosolygott.

A török katasztrófavédelem (AFAD) szombati tájékoztatása szerint közel 93 ezer embert menekítettek ki eddig a földrengés sújtotta, dél-törökországi térségből, a kutatási és mentési műveletekben több mint 166 ezren vesznek részt. A hétfői földrengés óta legkevesebb 1891 utórengést jegyeztek fel.

A földrengés okozta pusztítás következtében legalább 870 ezer ember szorul sürgős élelmezési segélyre – figyelmeztetett az ENSZ, amely hozzátette: a pusztítás miatt csak Szíriában több mint ötmillió ember vált földönfutóvá.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa azonnali tűzszünetre szólított fel a lassan 12 éve polgárháború sújtotta Szíriában annak érdekében, hogy a segély a földrengés összes áldozatához eljuthasson. A felkelők ellenőrzése alatt álló északnyugat-szíriai térségben

A damaszkuszi kormány közölte, jóváhagyta, hogy bejuttassák a humanitárius segélyszállítmányokat azokra a földrengés sújtotta területekre, amelyek nem állnak az ellenőrzése alatt. A térségben az évtizedes polgárháború, valamint a Bassár el-Aszadhoz hű szír és orosz erők légicsapásai következtében több kórház semmisült már meg korábban, illetve áram- és vízhiány alakult ki egyes részeken.

Szíria felkelők által ellenőrzött területein hivatalosan véget ért a kutatás a túlélők után. A felkelők azt állítják, 108 óra után már senki nem lehet életben a romok alatt. Az esetleges holttesteket keresik tovább.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) közlése szerint további 14, alapvető fontosságú segélyt – fűtőberendezéseket, sátrakat, takarókat és egyéb kellékeket – szállító teherautó indult útnak Északnyugat-Szíriába, ahova korábban egy hat teherautóból álló konvoj érkezett meg.

