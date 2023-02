Szélsőjobboldali tüntetők megrohamoztak egy menekültszállást Liverpool mellett, felgyújtottak egy rendőrautót is

nepszava.hu;

Anglia;zavargás;erőszak;Liverpool;menedékkérők;

2023-02-12 10:15:00

15 embert tartóztatott le a brit rendőrség azt követően, hogy péntek este megostromoltak egy menedékkérő szállodát Liverpool mellett található Knowsley városában- iírja a Guardian.

Eredetileg a Suites nevű szálloda előtt tartottak tüntetést, azonban ez átcsapott erőszakba: többek közt felgyújtottak egy rendőrségi furgont és kövekkel dobálták meg az épületet.

The far right have split into three groups and surrounded us at the hotel.



The police don’t have the capacity to cover all three groups.

# pic.twitter.com/s3S4TxU7UD