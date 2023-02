nepszava.hu;

Kanada;Észak-Amerika;

2023-02-12 09:33:00

Megint lelőttek egy ismeretlen repülő objektumot, ezúttal Kanada felett

Ezt is vizsgálatoknak vetik alá, csak úgy, mint azokat, amelyeket a napokban megsemmisítettek.

Újabb azonosítatlan tárgyat lőttek le az észak-amerikai légtér felett - erősítette meg Justin Trudeau kanadai miniszterelnök.

Közlése szerint a repülő tárgy megsértette a kanadai légteret és a Yukon folyó felett lőtték le. Kanadai és amerikai repülőgépek is bevetésre indultak, hogy megkeressék, de Trudeau szerint egy amerikai F-22-es vadászrepülőgép volt, amelyik megsemmisítette. A kormányfő jelezte, ő adta ki a parancsot és egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel is. Hozzátette, hogy a kanadai hadsereg most begyűjti a roncsokat, aztán elemzésnek vetik alá.

Anita Anand védelmi miniszter tájékoztatása szerint a tárgy mintegy 40 ezer láb (12 ezer méter) magasságban volt, és helyi idő szerint szombaton, nem sokkal délután háromnegyed 4 előtt semmisítették meg. Noha sok részletet nem árult el, annyit azért elmondott, hogy kicsi és „henger alakú” volt. Hozzátette, hogy a tárgy reális fenyegetést jelentett a polgári repülés biztonságára, noha kisebbnek tűnik, mint a korábban, Dél-Karolina partjainál lelőtt kínai léggömb - írja beszámolójában a BBC.

A héten már ez volt a harmadik olyan repülő objektum, amelyet Észak-Amerika felett lőttek ki. Az amerikai hadsereg a múlt hétvégén egy kínai léggömböt semmisített meg, pénteken pedig egy nem meghatározott tárgyat lőttek le Alaszka partjainál. Utóbbi akkora volt, mint egy kisebb autó.