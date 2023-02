Szalai Anna;

felújítás;3-as metró;metrókocsi;

2023-02-13 06:00:00

Öles léptekkel közeleg a 3-as metró befejezése, de a milliárdokért felújított orosz metrókocsik közül jelenleg minden negyedik üzemképtelen

Kérdéses, hogy lesz-e elég beállítható jármű, amikor átadják az M3 teljes vonalát.

Öles léptekkel közeleg a hármas metró rekonstrukciójának júniusra ígért befejezése. Miközben a budapestiek már nagyon várják, hogy hat év után végre ismét a teljes vonalon utazhassanak a BKV számára viszont minden nap izgalmas versenyfutás lehet. Ugyanis az orosz Metrowagonmash (MWM) által meglehetősen rossz minőségben újragyártott metrókocsik közül a Népszava által korábban részletesen bemutatott 18 sorozathiba, a durva rozsdásodás, illetve a városvezetés által megrendelt jelentésben előre jelzett nagy karbantartási igény miatt egyre többet kell időlegesen kivonni a forgalomból. Így kérdéses, hogy lesz-e elég szerelvény a teljes vonal kiszolgálására.

– Jelenleg a felújított orosz metrószerelvények negyede – a 37 szerelvényből 9 – nem üzemképes – ismerte el a Népszava kérdésére a BKV, de a cég szerint ettől még „a megfelelő számú szerelvényt forgalomba tudják állítani”. Meglehetősen optimista álláspont. A biztonságos üzemeltetéshez egy a metróüzemeltetésre rálátó szakember szerint 30 futó+2 tartalék szerelvény szükséges. Utóbbiakat váratlan események – például kisebb baleset, meghibásodás – esetén vetik be, ami egy ilyen nagy forgalmú vasúti üzemnél nem annyira ritkaság. Kettő szerelvény azonban egy tavaly januári kőbányai balesetet óta használhatatlan, javításukhoz az embargó alatt álló orosz gyártóra lenne szükség.

A BKV helyzetét bonyolítja, hogy az uniós szankciók miatt elvileg nem vehetnének alkatrészt az oroszoktól. A fővárosi közlekedési cég viszont most azt írta a Népszavának, hogy a háború kitörése óta is érkezett valamennyi alkatrész az MWM-től. Ez csak az embargó kijátszásával lehetséges. De azért nem számottevő mennyiség, hiszen a fővárosi közlekedési cég alapvetően a meglévő raktárkészletről és hazai gyártók bevonásával próbálja beszerezni a hiányzó alkatrészeket. Az egyik szerelvény lassan három hónapja húzódó javítása azonban arra utal, hogy nem sikerül mindent pótolni. A cégvezetés tavaly szeptemberben azt mondta: jövő nyárig biztosított az alkatrész utánpótlás. Így éppen akkor fogyhatnak ki, amikor elindul a teljes üzem.

A másik gond, hogy a közép és magas ciklusú karbantartások hetekig húzódhatnak. Márpedig az orosz járműveknél ezt jóval sűrűbben kell elvégezni, mint az M2-es és a az M4-es vonalakon közlekedő Alstomoknál. Jelenleg az üzemképtelen járművek közül négy szerelvénye esik át ciklikus karbantartáson, ezenfelül akad akkucserés, segédüzemű berendezés hibája miatt kivont és egy műszaki ellenőrzés alatt álló jármű is. Utóbbi is már két hete vesztegel. S akkor még nem beszéltünk a rozsdásodásról, amelynek javítása a BKV korábbi közlése szerint a háború miatt leállt. Most ugyanakkor azt írták, hogy ez ütemezetten történik. Ha ez valóban így van, akkor nem az oroszok végzik, hanem a BKV saját költségére végezteti el a garanciális javítást, holott a 69 milliárdért vásárolt, alig 5 éve forgalomba állított szerelvények kocsiszekrényére elméletileg 10 éves jótállást vállalt az orosz gyártó. (A szállítói szerződés meglehetősen körmönfontan fogalmaz. Az MWM ugyan 25 évet garanciát adott, de a kocsiszekrények és az alvázak rozsdamentességére vonatkozó jótállás csak 10 évre szól, a tervezési, valamint az anyag- és megmunkálási hibákra vonatkozó garancia 36 hónap.)

A saját költséges javításokra egyelőre fedezetet nyújthatnak a lehívott bankgaranciák. Az orosz cég az uniós pénzügyi szankciók miatt nem tudta meghosszabbítani a kötelező bankgaranciákat, így a BKV elkezdte ezek ütemezett lehívását. A szállítói szerződésben összesen 41 darab, 10,96 millió eurós (4,384 milliárd forint) bankgarancia szerepelt, amelyből február 9-ig a BKV közlése szerint 26 bankgarancia összegét utalták át 7,160 millió euró (2,8 milliárd forint) értékben. Bolla Tibor vezérigazgató ugyanakkor korábban elismerte, hogy a teljes összeg lehívása sem fedezné az összes feltárt garanciális hiba javításának költségét, ha azt mástól kellene megrendelni.

A BKV immáron örökössé váló pénzügyi zavara az elszálló energiaárak miatt csak mélyült. Ráadásul az áramvisszatápláló (rekupációs) rendszer egyelőre csak részlegesen működik, pedig ez például az Alstom szerelvények esetében 27-30 százalékos energiamegtakarítást tesz lehetővé.