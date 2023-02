Rónay Tamás;

Sanremói dalfesztivál;

2023-02-13 15:53:00

Tisztogatás dalban elbeszélve

A Sanremói fesztivál általában a zene ünnepe, ám most a politikai következményei miatt marad emlékezetes. A botrányt aligha éli túl a RAI vezetése.

A Sanremói dalfeszivál nem csak zenei esemény Olaszországban. Az olasz közszolgálati televízió, a RAI 1-es csatornája a keddtől szombatig tartó eseményen hatvan, de akár hetven százalékos közönségarányt is elér, ilyen nézettségi mutatókat legfeljebb az olasz labdarúgó válogatott mondhat magáénak, ha messzire jut egy világversenyen.

Sanremo egy életérzés is, az olasz szabadság ünnepe. Egyes énekesek olyan témákat dolgoznak fel, amelyekről a társadalomban sokan még ma sem szívesen beszélnek, például a nők helyzetéről, az azonos neműek kapcsolatáról, a valláshoz fűződő nem feltétlenül pozitív viszonyról. A jobboldal ezért mindig is fenntartásokkal tekintett az eseményre, Daniela Santanche turisztikai miniszter szerint a dalfesztivál „egy kicsit kommunista”, a jobboldali populista Liga elnöke, Matteo Salvini pedig úgy fogalmazott, őt nem is érdekli a szombati döntő, inkább megnéz a családjával egy jó filmet.

A múlt héten tartott esemény pikantériája egyrészt az volt, hogy erőteljesen jobboldali kormány van hatalmon, amelyben Salvini helyet foglal, másrészt az is befolyásolta, hogy olyan háború zajlik Európában, amelyhez az olaszokat ambivalens érzések fűzik és megosztja a politikai pártokat is. Miközben ugyanis az olasz közvélemény egy része nagyon is szolidáris az ukránokkal, a Nyugat államai közül az olasz közvélemény a leginkább toleráns az oroszokkal, még az agresszió, a sok tízezer halott árnyékában is. S Moszkvában is kedvelik az olasz zenét, a Szovjetunióban a dalfesztivál azon kevés nyugati események közé tartozott, amit a televízió, ha felvételről is, de sugárzott. Vlagyimir Putyin elnök is él-hal a „canzonéékért”, elérte például, hogy kedvencei, az egymást már egy évek óta valósággal gyűlölő exházaspár, Al Bano és Romina fellépjen Moszkvában.

Az esemény házigazdája, az azt négy éve vezető Amadeus, azaz Amedeo Umberto Rita Sebastiani terve az volt, hogy a fesztivál utolsó, döntő napján élőben kacsolják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, elvégre a cannes-i filmfesztiválon is hasonló történt, s Zelenszkijt percekig éltette a közönség. Az ügyből azonban hatalmas belpolitikai vita kerekedett, Salvini és Silvio Berluconi volt kormányfő, valamint meglepetésre az Azione nevű centrista párt is ellenezte a lépést. Így a terv meghiúsult, Amadeus csak az ukrán elnök köszönőlevelét olvasta fel, nem sokkal azelőtt, hogy bejelentették a győztest: az a Marco Mengoni nyert, aki 2021-ben egy fellépése után személyesen kérlelte a rendkívül népszerű – és a jobboldal által sokszor támadott - Sergio Mattarella elnököt arra, vállaljon még egy mandátumot. Végül sikerrel is járt, de nyilván nem ez volt a döntő szempont.

Az ukrán lobogó színei így sem hiányoztak a pódiumról, egy ifjú cantautore - így nevezik azokat az énekeseket, akik zenét és a szöveget is maguk írják –, Tananai, azaz Alberto Cotta Ramusino a zárónapon sárga és kék virággal a kezében lépett fel: dala egy fiatal ukrán párról szólt, amelynek kapcsolata tragikus véget ért a háború miatt.

A legnagyobb botrányt azonban kétségkívül az olasz zeneipar egyik legellentmondásosabb személyisége, Fedez okozta: fellépése nyomán a RAI teljes vezetését leválthatja Meloni kormánya. Az énekes-rapper szerdai rapelőadása során egyszer csak előkapta Galeazzo Bignami miniszterhelyettes fotóját, amelyen náci egyenruhában díszelgett, majd széttépte azt. Bignami Meloni pártja, az Olasz Testvérek (FdI) politikusa. Ezt követően a párt rendkívül hevesen tiltakozott az akció láttán. A kormányban pedig már azt vizsgálják, hogy a közszolgálati csatornánál tudtak-e előzetesen Fedez terveiről. Gianmarco Mazzi kulturális miniszterhelyettes máris döntött, szerinte a RAI-nál, bárki bármit is állít, tudtak róla, „de senki sem tett semmit, sőt, valójában cinkosai lettek Fedez politikai monológjának és a miniszterhelyettes elleni támadásának". Majd sokatmondóan hozzátette: "Új vezetőket fogunk kinevezni". Manlio Messina, az FdI frakcióvezető helyettese pedig politikai merényletről tett említést.

A RAI 1 igazgatója, Stefano Coletta ezzel szemben azt állítja, nem tudtak az egészről. Fedez ugyan előzőleg átadta nekik azt a szöveget, amit elő kívánt adni, azt azonban megváltoztatta. Pedig előtte figyelmeztették is arra, alapelv a csatornánál, hogy „ne tegyünk politikai utalásokat”. Fedez azonban nem csak politikai performanszával vétette észre magát, hanem a kannabisz legalizálását is követelte.

A jobboldali politikusok kirohanásai nyomán tiltakozott az ellenzék. A centrista Azione párt vezetője, Carlo Calenda megjegyezte: „Két Fedez-viccért a RAI vezetése lemondását követelik? Elfogadhatatlan intolerencia.” A zöldpárt Angelo Bonelli pedig úgy véli, az „FdI el akarja hallgattatni a művészeket és megtisztítani a RAI-t”.

Meloni eddig igyekezett visszafogni a RAI vezetését már korábban meneszteni kívánó koalíciós partnereket és párttársait, akiket még Mario Draghi előző kormányfő nevezett ki. Ám most, a jelek szerint, valóban csak idő kérdése, hogy a patinás csatorna „kormánykonform” legyen.