Csákvári Géza;

streaming;SkyShowtime;Monty Sarhan;

2023-02-14 10:15:00

Kulcsfontosságú a helyi gyártás, a legjobb streaming szolgáltató akar lenni a SkyShowtime Európában

A SkyShowtime mától Kelet-Közép Európában, így Magyarországon is elérhető. Monty Sarhant, a cég vezérigazgatóját Varsóban értük utol.

Mit érzett, amikor megkapta a felkérést, hogy építsen fel Európában egy ambiciózus új streaming platformot? Sok különböző ország és kultúra, a piacon már vannak konkurensek – nem könnyű feladat.

Izgalmat éreztem. Nagyon ritka alkalom, amikor a két szórakoztatóipari óriás, a Comcast és a Paramount összeáll és eldöntik: közösen létrehoznak valami egészen vagányat és újszerűt. Személyes kihívásnak is éreztem. Létrehozni egy új streaming szolgálatót, amely különböző kultúrákat és országokat szolgál ki Európa számos pontján, ez olyan felkérés, mely legfeljebb egyszer fordulhat elő az életben – már, ha szerencsés vagy. Ilyenre egyszerűen nem lehet nemet mondani. Tavaly februárban kezdtem a munkát, hat hónapba telt, mire felépítettem a csapatot és rá öt hónapra huszonkét országban indítottuk el a SkyShowtime-ot – köztük ma nyolc országban Közép-Kelet Európában, így Magyarországon is.

Amikor elkezdte felépíteni a SkyShowtime-ot még a streaming csodáról beszélt mindenki. 2023 elején azonban már arról cikkez a szaksajtó, hogy a Netflx és a Disney+ előfizetőket veszít. Az önök egyik partnere, a Peacock 978 millió dolláros veszteséget termelt 2022 utolsó negyedévében. A piaci folyamatok mennyire befolyásolták a brandépítést?

Nem kommentálom a versenytársainkat, de azt kijelenthetem, hogy a streaming piac továbbra is globálisan növekszik a szolgáltatásokra és a szélessávú internetre való előfizetéseknek köszönhetően. Különösen olyan területeken, mint Közép-Kelet Európa, Spanyolország, Portugália vagy a kontinens északi államai. A streaming a jövő, elképesztő forgalmat bonyolítunk azokban az országokban, ahol már elindultunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt terjeszkedünk és részesei lehetünk a legújabb technológiai forradalomnak. Mindemellett azt is fontos elmondani: muszáj megtalálni azokat a tartalmakat, melyek az embereket lelkessé teszik. A mi kínálatunk ebből a szempontból kitűnő, így állunk a verseny elébe. Gondoljon csak bele: nálunk jelenik meg a két legrégebbi és legsikeresebb hollywoodi stúdió, a Universal és a Paramount Pictures összes mozibemutatója. Ez igen erős felhozatal, hiszen 2022 öt legnézettebb mozibemutatója közül három a miénk, jelesül a Top Gun: Maverick, a Minyonok: Gru színre lép és a Jurassic World: Világuralom - mindez lehengerlő box office potenciál. A sorozat műfajában is erősek vagyunk, hiszen három nagy amerikai streaming szolgáltató, a Paramount+, a Peacock és a Showtime legjobbjait hozzuk, a hab a tortán pedig az Európai Sky Studios tartalmai. Tehát évi harminc mozisiker, évi harminc sorozat az alap – a legjobbak a legjobbaktól a szlogenem erre – ehhez jön majd a helyi gyártás.

Ennek a része gondolom, hogy csomagban felvásárolták az össze jogát az HBO helyi gyártásának, amit a konkurens cég egyszer csak elengedett.

Igen, de a jogvásárlás csak egy része a tartalombővítésnek. Valóban sok streamer megvesz legyártott szériákat, mint ahogy mi is tesszük. De nem csak visszatérő tartalom lesz. Csak idén öt új saját gyártású európai sorozattal készülünk, melyeket megvettünk vagy koproducerként vettük részt a készítésükben. Ezekre büszkék vagyunk. A helyi gyártás kulcsfontosságú, olyan karaktereket is kell kínálni a helyi nézőknek, melyekkel azonosulni tudnak – ebben különbözünk a többi szolgáltatótól. Kelet-Közép Európában jelenleg két saját gyártással jelentkezünk, az egyik a Warszawianka, melyben egy férfi keresi a helyét a világban: univerzális történet, ugyanakkor nagyon lengyel. A másik cseh-szlovák koprodukcióban készült The Winner, mely egy képzeletbeli európai ország egykori miniszterelnökéről szól, aki hazamegy pihenni feleségéhez és a két lányához, de rá kell jönnie, hogy sokkal nehezebb családfőnek lenni, mint egy országot vezetni. Ezeken felül lesz egy új skandináv és két spanyol szériánk is, ám azt is nagyon fontosnak tartom, hogy visszahozzuk a streaming világba és új otthont adunk A besúgó című magyar sorozatnak, mely nagyon izgalmas témát dolgoz fel. Olyan hamar tűnt el az HBO kínálatából, hogy bőven lehet még nézője.

Fejlesztenek magyar sorozatot is? Esetleg egy új évadot A besúgónak, melynek az összes jogát megvásárolták, tehát a folytatásét is.

Annyit mondhatok biztosan, hogy nem olyanok leszünk, mint a többi szolgáltató, akik a globális kínálatukat átröpítik Közép-Kelet Európába. Jelen lenni, vagy elkötelezettnek óriási különbség. Hat irodánk van Európában, a régiós központot Budapesten nyitottuk meg, de Varsóban is jelen vagyunk, azért, mert keressük a helyi történeteket, melyeket el lehet mesélni a világnak. A programming csapataink jelenleg is tárgyalnak producerekkel, gyártó cégekkel, írókkal, showrunnerekkel. A válaszom tehát igen, minden Közép-Kelet Európai ország kap majd sorozatot, a sorrend az elmesélendő sztori megtalálásán múlik. Ami A besúgó lehetséges második évadát illeti, még semmi biztosat nem tudok mondani. Megvárjuk, hogyan teljesít a sorozat SkyShowtime-on, hogy reagálnak rá a mi nézőink és később döntünk erről.

Az árérzékeny, szinkronfüggő, ám viszonylag kicsi magyar piacra hogyan tekintenek?

Az európai streaming piac kulturálisan nagyon sokszínű és különböző, így tizennyolc nyelven kínáljuk a szolgáltatást. Az a mottónk, hogy nem egy szolgáltatást indítottunk el, hanem sok-sok párhuzamosat. Amikor tavaly terveztük az indulást, pontosan felmértük, milyenek a viszonyok a kiszemelt országokban, hogyan élnek az emberek. Prémum szolgáltatást szeretnénk kínálni elérhető áron, így a Netflix, a Disney+ és a HBOMax havi előfizetési díjai alá mentünk. Sőt, aki a mai indulás utáni nyolc napban előfizet, az féláron kapja, amíg le nem mondja, ez most 999 forintot jelent. A Samsunggal is megállapodtunk, az okostévéken gyárilag elérhető lesz elérhető lesz a SkyShowtime.

Ezzel nem kicsit fogják „megmozgatni” piacot.

Muszáj, ha a legjobb streamer szolgáltató szeretnénk lenni. Olyan közönséget építünk, amelynek beépülünk a mindennapjaiba, mert egyszerűen a legjobb történeteket meséljük.