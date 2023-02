nepszava.hu;

India;BBC;sajtószabadság;Narendra Modi;

2023-02-14 12:38:00

Lerohanta az adóhatóság a BBC indiai irodáját, miután bemutattak egy dokumentumfilmet a miniszterelnökről

Amiben nem éppenséggel hízelgő dolgokat állítanak a politikusról.

Razziát tartott az adóhivatal a BBC indiai irodáiban néhány héttel azt követően, hogy a brit közszolgálati média bemutatott egy olyan dokumentumfilmet, amely kritikusan ábrázolja Narendra Módi kormányfőt – írja a The Guardian.

A műsorszolgáltató szerint az adóhatóság több tucat tisztviselője jelent meg a Delhiben lévő szerkesztőségben, hogy úgymond „vizsgálatot” végezzenek. Több újságíró iratait és telefonját is elvitték, emellett az irodákat is lezárták. A hivatal arról tájékoztatott, hogy a kedd reggeli akció a BBC indiai üzleti ténykedésével kapcsolatos „adócsalási” nyomozás részei voltak, amelynek keretében több iratot is elfoglaltak. A brit közszolgálati média ugyancsak megerősítette a történteket és jelezte, teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal. Egyúttal reményüket fejezték ki, hogy a helyzet minél előbb megoldódik.

A már említett razziára akkor került sor, amikor a BBC egy olyan kétrészes dokumentumfilmet mutatott be, amely Narendra Módi politikai pályafutásának azon részét mutatja be, amikor Gudzsarát állam első embere volt. Sokan azzal vádolják, hogy állítólag bűnrészes volt azokban a zavargásokban, amelyek 2002-ben akkor robbantak ki, amikor 59 hindu zarándok meghalt egy felgyújtott vonaton. A tömeggyilkosság miatt a muszlim lakosságot vádolták meg, s közel ezren veszítették életüket különféle erőszakos cselekményekben. Sokak szerint a rendőrség nem tett eleget a pogrom megfékezése érdekében, Modi pedig bíróság elé állt. Azonban a legfelsőbb bíróság 2012-ben bizonyítottság hiányában felmentette

A botrányban a delhi kormány elfogultsággal „gyarmati felfogással” vádolta meg a BBC-t, a filmet Indiában betiltották a rá mutató linkek megosztásával együtt a közösségi médiában. A tiltás ellenére a diákok országszerte bemutatókat szerveztek az egyetemeken, a rendőrség pedig többeket őrizetbe vett ezen rendezvények miatt. A brit közszolgálati média kiáll az alkotás mellett, amely „szigorúan, a legmagasabb szerkesztői normáknak megfelelően” készült.