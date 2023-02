Gy. D.;

Beperli az Európai Bizottságot a The New York Times

Amiatt, hogy az EB nem adta ki az elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését megelőző üzenetváltást.

Beperli az Európai Bizottságot (EB) a The New York Times, mivel a brüsszeli testület nem adta ki az elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését megelőző üzenetváltást – írja a Politico.

Az amerikai lap az EU legfelsőbb szintű bíróságán indít pert az EB ellen, mivel állítása szerint a testület jogilag köteles kiadni az üzenetváltásokat, amelyekben információk szerepelhetnek a koronavírus elleni vakcinák több milliárd eurós beszerzésével kapcsolatban.

A január 25-én benyújtott kereset február 13-án jelent meg az Európai Bíróság nyilvántartásában. Az ügyet ismerő két forrás megerősítette a folyamatban lévő eljárás tényét a Politicónak.

A politikai lap emlékeztet arra, 2022 januárjában Emily O’Reilly uniós ombudsman vizsgálata – amelyet Alexander Fantának, a netzpolitik.org újságírójának adatigénylése nyomán folytattak le – visszásságokat tárt fel az EB adatszolgáltatásával kapcsolatban. A vizsgálat szerint a brüsszeli testület nem kezdeményezte egyértelműen az eredeti üzenetek felkutatását az elnöki hivatalnál. Válaszul Věra Jourová, az EB értékekért és átláthatóságért felelős biztosa közölte, az üzeneteket törölhették „rövid életű, ideiglenes természetük” miatt.

Korábban egy sor keresetet nyújtott be az EB ellen a Bild című német napilap is a Pfizer/BioNTech és AstraZeneca vakcinájának a beszerzésével kapcsolatos tárgyalások dokumentumok nyilvánosságra hozatala miatt. Bár a bíróságok a német lap több keresetét is elvetették, a Bildnek végül sikerült hozzájutnia az egyeztetésekkel kapcsolatos néhány dokumentumhoz, köztük 2020 júniusától kezdődő levélváltásokhoz. Mindazonáltal – mint megjegyzik – ezekben nem szerepelt információ az EB elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti előzetes kapcsolatfelvételre vonatkozóan.