2023-02-14 14:14:00

A hatóságok őrizetbe vették a tunéziai elnök számos bírálóját

A rendőrség szombat óta számos olyan személyt vett őrizetbe, akik szemben állnak az elnökkel, és a hatóságok szerint „tüntetéseket akartak szervezni a hatalom ellen”.

Őrizetbe vette a tunéziai rendőrség Kaisz Szaíd elnök több politikai ellenfelét és az államfőt bíráló egyik rádióállomás vezetőjét – közölték kedden az őrizetbe vett személyek védői.

A hatóságok házkutatást tartottak többek között a legnagyobb ellenzéki párt, az iszlamista Újjászületés Mozgalom (Ennahda) egyik tisztségviselőjénél, majd őrizetbe vették. A politikai párt nyilatkozatban ítélte el "Szaíd ellenfeleinek letartóztatását".

A karhatalom rajtaütést tartott a tunéziai elnököt gyakran bíráló rádióállomás, a Mosaique FM vezetőjének a lakóhelyén is, és őt is előállították. Rajta kívül őrizetbe vették Lazhar Akremi politikai aktivistát és ügyvédet is.

Az intézkedéseket egyelőre sem a rendőrség, sem a kormányzat nem kommentálta.

Kaisz Szaíd 2021 júliusában feloszlatta a parlamentet, azóta rendeleti úton kormányoz, majd új alkotmányt léptetett hatályba. Politikai ellenfelei szerint az elnök gyakorlatilag puccsot hajtott végre az észak-afrikai országban, visszafordítva számos demokratikus intézkedést, amelyet a 2011-es fordulat után hoztak. Szaíd azonban azt állítja, a lépésekre szükség volt ahhoz, hogy „megmentse az országot a káosztól”, és kiállt amellett is, hogy lépései törvényesek voltak.