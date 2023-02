MTI-Népszava;

földrengés;Új-Zéland;

2023-02-15 11:12:00

Erős földrengés rázta meg Új-Zélandot

Az új-zélandi GeoNet országos földrengésfigyelő központ 6,1 erősségű rengésről számolt be.

Erős földrengés rázta meg helyi idő szerint szerdán este Új-Zélandot.

Az amerikai földtani intézet (USGS) mérése szerint 5,7 erősségű földrengés hipocentruma az Északi- és Déli-szigetet elválasztó Cook-szoros alatt, mintegy 50 kilométeres mélységben volt. Az új-zélandi GeoNet országos földrengésfigyelő központ azonban 6,1 erősségű rengésről számolt be Wellington közelében.

Szökőárriasztást nem adtak ki, az esetleges károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A földrengést a közösségi médián is több tízezren jelezték, a legnagyobb városban, Aucklandben és a Déli-szigeten fekvő Christchurchben is érezték - számolt be a New Zealand Herald.

A szemtanúk közlései szerint a földmozgás 30 másodpercig tartott.

Az amerikai földrengésfigyelő intézet, az USGS 5,7 erősségű földmozgást érzékelt.

Új-Zélandon a napokban a Gabrielle ciklon okozott súlyos károkat. A vihar miatt négy ember vesztette életét, rengeteg embert kellett kimenekíteni, az áradások és földcsuszamlások sok települést vágtak el a külvilágtól. Az országban kedden szükségállapotot jelentettek be.

Az ötmillió lakosú Új-Zéland az úgynevezett csendes-óceáni Tűzgyűrűn, egy szeizmológiai törésvonalon fekszik, ahol gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések. 2011-ben súlyos földrengés rázta meg a Déli-szigeten álló Christchurch városát. A 6,3-as földmozgás 185 emberéletet követelt, és lerombolta a belváros nagy részét.