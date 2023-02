R. Hahn Veronika (London);

2023-02-16 17:56:00

Kamilla politikailag korrekt és takarékos, nem rendel magénak új koronát

A XVIII. század óta először fordul elő, hogy nem készül új fejdísz a királyné számára a koronázási ünnepségre.

A fenntarthatóság és a hatékonyság érdekében született elhatározás értelmében III. Károly király felesége, Kamilla a XVIII. század óta követett hagyománnyal ellentétben nem rendel magának új koronát, hanem Tecki Mária királyné, V. György (1910-1936) feleségének fejdíszét alakíttatja át a május 6-i ceremóniára - derült ki a Buckingham-palota közléséből. A XVIII. század óta először fordul elő, hogy nem készül új fejdísz a királyné számára a koronázási ünnepségre.

Az akkor még Károly herceggel 2005-ben házasságot kötő Camilla Rosemary Shand csupán néhány változást tartott szükségesnek. Ezek közül kiemelkedik, hogy az ellentmondásos, mert a gyarmati múltat fájdalmasan felidéző Koh-i-Noor gyémántok helyére a Cullinan III, IV és V néven emlegetett felbecsülhetetlen értékű köveket teteti be. Így nem pusztán India érzelmei, hanem egykori anyósa iránt is gesztust gyakorol. Mint emlékezetes, II. Erzsébet egy évvel ezelőtt, trónra lépésének 70. évfordulóján nyilvánította ki kívánságát, hogy Kamilla királynéi rangot tölthessen majd be III. Károly oldalán. A három Cullinan gyémánt a múlt év szeptember 8-án elhunyt királynő személyes gyűjteményének részét képezi és többször is hordta kitűzők formájában. Azért az 1905-ben egy Pretóriához közeli bányában talált és VII. Eduárdnak ajándékozott gyémántok sem megtámadhatatlanok. A múlt év novemberében Londonba látogatott dél-afrikai elnök érkezése előtt azt mondta, hogy népe szembeköpésének számítana, ha akár a királyné, akár a walesi hercegné viselné őket.

Az elengedhetetlen változtatásra annak a tradíciónak a szellemében kerül sor, hogy a koronaékszerekbe való beillesztésnek tükröznie kell az alkalom egyediségét és meg kell felelnie a királyi hitves személyes stílusának. Így ésszerűnek látszik a nyolc lecsatolható keresztpánt eltávolítása is, ezzel bizonyos eredetiséget kölcsönözve a koronázáson először és mindeddig utoljára 1911-ben használt ékszernek, melyet már el is szállítottak a londoni Tower népszerű kiállításáról. Az átalakítást Erzsébet által 2017-ben kinevezett udvari ékszerészre, Mark Applebyre bízzák.

A brit sajtó nem is méltányolhatná jobban Kamilla döntését. A The Times napilap szerint így "sikerült elkerülni a felesleges extravaganciát, ami különösen érzéketlennek tűnt volna a jelenlegi megélhetési válság közepette".