Szabad szemmel: Az Európai Parlament mihamarabb élesítené a jogállami szankciókat

Egyes országokban a jogállamiság olyan állapotban van, hogy az azonnali lépéseket követel. Ezért Strasbourg figyelmeztetést küldene az Európai Bizottságnak, hogy a testület mozduljon meg végre az ügyben.