Muhari Judit;

Budapest;per;Újpest;gyermekmolesztálás;

2023-02-16 09:30:00

Újpesti gyermekmolesztálás: pert indít a gyermekotthon elbocsátott vezetője

Bírósághoz fordult a IV. kerületi gyermekotthon korábbi vezetője, mert jogtalannak tartja, hogy a vélelmezett gyermekbántalmazás miatt elbocsátották – tudtuk meg. A fővárosi kormányhivatal ellenőrzése szerint az intézmény kifogástalanul működött, az újpesti önkormányzat titoktartást rendelt el.

Munkaügyi bírósághoz fordult a szexuális abúzusban érintett Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonának januárban elbocsátott vezetője – tudta meg lapunk. Becker Zita a Népszavát arról tájékoztatta, hogy indokolatlannak és jogtalannak tartja munkaviszonyának megszüntetését, miután december 11-én gyermekbántalmazás gyanúja merült fel az otthonban. Az elbocsátott vezető azt állítja, ő mindent a szakmai elvárások szerint tett.

Miután az esetleges bántalmazásról a Budapest Főváros Kormányhivatala sajtóhírekből tudomást szerzett, előzetes értesítés nélkül ellenőrzést tartott az intézményben. A Népszava érdeklődésére közölték, hogy többek között az intézmény működtetésére, személyi és tárgyi feltételeire, a szakmai protokollra, a módszertan betartására, dolgozói szerződésekre, munkaköri leírásokra terjedt ki a vizsgálat. Ezekben nem találtak hiányosságokat. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a gyermekek biztonságára figyelemmel az ügyet a továbbiakban a kerületi gyámhatóság vizsgálja, amely még folyamatban van. Hozzátették azt is: ahhoz, hogy ilyen gyermekbántalmazás ne fordulhasson elő, az elsődlegesen az intézményvezető és a fenntartó felelőssége. A mindenkori intézményvezető felelősségének vizsgálata pedig a fenntartó, vagyis az Újpesti Önkormányzat, mint munkáltató kompetenciájába tartozik.

Kerestük a kerületi gyámhatóságot, válasz egyelőre nem érkezett,

Korábban megírtuk, az intézetbe olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek költözhetnek egy- legfeljebb másfél évre akiknek családja lakhatási nehézséggel küzd, esetleg családon belüli bántalmazásnak vannak kitéve. A szülők bejárhatnak, a hétvégére haza is vihetik gyerekeiket. Egy ilyen kimenő után vitte vissza otthonról tavaly december 11-én vasárnap az egyik édesanya a gyerekeit. Kislányát megfürdette, és ekkor szólt a gyerekfelügyelőnek, hogy a gyerek bőrén kipirosodást lát. A gyermekfelügyelő telefonon értesítette Becker Zitát, aki nem tartotta szükségesnek az azonnali orvosi beavatkozást vagy a mentő kihívását. Döntését a jelen lévő gyermekfelügyelő felülírhatta volna, ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek állapota indokolja az orvosi kezelést. De nem tette, ahogy a jelenlévő édesanya sem tartotta fontosnak az azonnali beavatkozást. Becker Zita másnap értesítette az intézmény igazgatóját, és megtette a feljelentést a rendőrségen. Az intézményvezető december 23-án mégis szóbeli figyelmeztetést kapott igazgatójától, amiért nem hívott azonnal mentőt. A belső vizsgálat ugyanakkor elismeri, hogy a beszámolók alapján nem is feltétlenül kellett volna.

Aztán januárban a történetbe bekapcsolódott a politika, és kiderült az is, hogy intézet dolgozói között hatalmas a feszültség. Az elmúlt öt évben Becker Zita volt a hatodik vezető. Szeretett volna megválni attól a munkatársaktól, akinek a gyerekekkel való bánásmódját kifogásolta, és akiről úgy tartotta, uszítja a többieket. Erről január 4-én beszélt is az érintett alkalmazottal, akiről az a hír is járja, hogy jó politikai kapcsolatai vannak. Január 9-én jelent meg az első poszt Nagy István fideszes politikustól arról, hogy „az önkormányzat szociális ágazatának alkalmatlan vezetői”, hagyták, hogy az ügyben érintett vezetők mentsék magukat, és eltussolják az ügyet. Egy nappal később Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere is lépett, ő tényként közölte hogy „egy kiskorú gyermek sérelmére elkövetett szexuális abúzusról van szó”.

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete viszont elsőként állt ki az intézményvezető mellett. Azt írták: elsősorban nem ő hibázott, hanem sokkal inkább azok az intézménnyel kapcsolatban álló közszereplők és pártpolitikusok, akik mondvacsinált okokkal botrányt kreáltak. Mintha személyes mulasztás, és nem rendszerszintű probléma lenne a bajok legfőbb forrása. Kifogásolták, hogy a gyermekért aggódó közszereplők olyan szenzitív adatokat közöltek a nyilvánossággal, amelyek alapján a tágabb környezet számára is beazonosíthatóvá vált.

Egy intézeti forrásunk szerint a napokban február 1-ei hatállyal a „bántalmazási gyanúval kapcsolatban” polgármesteri utasítás van érvényben. Most több dolgozó kiállt volna Becker Zita mellett. Korábban, az intézményvezető elleni fellépést nem kísérte ilyen szigor. Az a levél, amit a dolgozói csapat nevében küldtek januárban a polgármesternek, a mai napig olvasható az önkormányzat honlapján, pedig lapunk ott dolgozó forrása csak tőlünk hallott a „szakmai egységről”.