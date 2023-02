nepszava.hu;

letartóztatás;lehallgatás;Schadl György;

2023-02-16 12:12:00

Schadl György azt ígéri, hogy szájon vágja az ügyészt, de nem fog olyat bevallani, amit nem csinált

A végrehajtói kar elnöke arról is beszámolt feleségének a börtönből, hogy ha egy kicsit is reálisan nézik, akkor az élete nem ér egy forintot sem. Nem a vágja szót használta, amikor az ügyészről beszélt.

Több olyan beszélgetést hozott nyilvánosságra csütörtök délelőtt a Telex, amelyen a végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke és felesége beszélget telefonon.

Ezek közt van, amikor Schadl György arra utasítja feleségét és apját, hogy rejtsék el értéktárgyaikat. Mivel lebuktak, ezért a rendőrök házkutatást tartottak náluk. Ezt követően még kétszer beszéltek egymással telefonon.

A köztestület elnöke egyik alkalommal trágárkodásokkal teletűzdelt kirohanásban kérte számon nejét, miért ő van számonkérve a kinti dolgokért, miközben ő a börtönben „rohad.”. A beszélgetés előzménye, hogy az ügyészség megneszelte, hogy Schadl György apja és felesége elrejtették a náluk lévő értéktárgyakat, így az első házkutatás után másodjára is kiszálltak hozzájuk.

Schadl-Baranyai Helga: Halló!

Schadl György: Szia, babám!

Sch-B. H.: Szia!

Sch. Gy.: Na, mi van?

Sch-B. H.: Nem szeretek reggel hatkor a készenléti rendőrségre ébredni.

Sch. Gy.: Na, mi történt már megint?

Sch-B. H.: Reggel hatkor már itt voltak.

Sch. Gy.: És mit akartak?

Sch-B. H.: Házkutatás volt megint.

Sch. Gy.: Mit kerestek?

Sch-B. H.: Pénzt, nagyobb értékű vagyontárgyakat, ékszereket, ilyesmit.

Sch. Gy.: Beszarok, baszd meg! És mit találtak?

Sch-B. H.: Nem foglaltak le semmit.

Sch. Gy.: És milyen ügyben? Az én ügyemben jöttek ki már megint?

Sch-B. H.: Igen.

(..)

Sch. Gy.: És mit mondtak, minek jönnek? Én börtönben vagyok, viszonylag nehezen tudok pénzt odarakni, nem?

Sch-B. H.: Hogy amit láttak a házkutatásnál, azokat akarták elvinni.

Sch. Gy.: De nincs meg?

Sch-B. H.: De, megvan.

Sch. Gy.: Mi van meg?

Sch-B. H.: Itt nem volt meg.

Sch. Gy.: Hát akkor?

Sch-B. H.: Szívem, fejezzük be ezt a beszélgetést légy szíves. (...) Reggel hatkor erre ébredtem.

Sch. Gy.: Ne engem basszál le, szívem! Tényleg engem szúrsz le ezért is?

Sch-B. H.: Nem ezért szúrlak le. Nem tudod, hogy mindennap mit kell átélnem itt kint.

Sch. Gy.: Most mit mondjak, szívem? Itt rohadok a börtönben, és én vagyok lebaszva ezért is!?





Délután újabb hívás következik, Schadl György próbálja felhívni feleségét, aki három órán keresztül nem veszi fel a telefont, s csak este hat óra után tudnak beszélni. Először megmagyarázza, miért nem válaszolt, majd így folytatódik párbeszédük.

Sch. Gy.: De szívem, ilyet ne csinálj, hogy három óráig hívlak és nem veszed föl!

Sch-B. H.: De most egy kicsit összeszedem magam, nem akarom, hogy ezt hallgasd!

Sch. Gy.: Hát mondom, egy kicsit próbáld könnyedebben venni a dolgot! Nem tudok mást mondani.

Sch-B. H.: Jó.

Sch. Gy.: Megvagy, dolgozol, te kint vagy, neked megvannak a barátaid, kint vannak a rokonaid. Neked nem veszik el semmidet, gondolj erre! Nem tudok mást mondani. Mondom, nem téged basztak meg, hanem engem. Most szívem, nekem az életem egy forintot nem ér, ha egy kicsit reálisan nézem.

Sch-B. H.: Ez nem igaz amúgy, szívem.

Sch. Gy.: Hát hogy ne lenne már igaz, kérlek!

Sch-B. H.: De mindenhonnan újra lehet kezdeni.

Sch. Gy.: Én azt mondom, hogy az én szituációmban hogy éreznéd magad? Gondolj arra, hogy mindig van út lefelé, csak oda akarok kilyukadni. Valakinek még annál is szarabb, mint neked. Béna, vak, faszom tudja.

Sch-B. H.: Igen, én ezt fogom, csak ez most egy kicsit sok volt nekem ez a mai nap. De majd összeszedem magam, csak egy kicsit sok volt.

Sch. Gy.: agy mit mondjak szívem, nem akarlak ennek kitenni.

Sch-B. H.: Hát, de én értem, hogy nem akarsz, de hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Szívem, hát ez a helyzet adott, hát ez van. Amúgy már arra is gondoltam, hogy azért van ez, mert hogy ugye 8-án hosszabbítást fognak biztos indítványozni, és akkor azt tudják mondani, hogy az eljárási cselekmények is indokolják még, nem tudom. Biztos, hogy amúgy ez is a cél még ráadásul, tudod, hogy pszichésen [nyomást gyakoroljanak].

Sch. Gy.: Jó, de figyelj, ettől nem fogok bevallani olyan dolgot, amit nem csináltam. Maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájba baszom az ügyészt… Ezen kívül mást mit várnak?

Sch-B. H.: Nyilván nem kell olyat bevallani, amit nem követtél el. Tehát hiába csinálják most azért, mert valaki összeszarja magát, hogy be kell mennie 30 napra, de olyat nem kell bevallani, amit nem csináltál. És most a fejük tetejére állnak, sem fogsz ebben valamit [bevallani], amit nem csináltál.

Sch. Gy.: Csak látják, hogy velem nem bírnak, és akkor nekiállnak, hogy kimennek hozzád faszszopóskodni reggel hatkor. Ahelyett, hogy fölhívnának telefonon, hogy hol van. Basszák tele a büdös kurva anyjukat!

Sch-B. H.: De ráadásul tényleg nem volt semmi lefoglalva.

Sch. Gy.: Ott voltak ők maguk, elvihették volna még, amit akartak. Mindent, bármit, mindent, de most is mindent elvihettek. Én mondom abból, amit akarnak, semmit nem vittek el. Semmit. Semmit!

A rendőrök aztán később megtalálták a széfbe rejtett értéktárgyakat, s lefoglalták azokat. Schadl-Baranyai Helgára emiatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztést kér az ügyészség.