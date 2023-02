nepszava.hu;

Európai Bizottság; OLAF; Badacsonytomaj

2023-02-16 18:14:00

Visszafizettetné az OLAF a badacsonytomaji Tátika-ügyben az önkormányzat által szabálysértően utalt összegeket

Polt Péter is megkapta a jelentést, amelynek alapján felgyorsulhatna az eredetileg egyelőre két gyanúsított ellen költségvetési csalás miatt zajló büntetőeljárás. A város eredetileg turizmusfejlesztésre kapott hárommilliárd forint EU-s, illetve állami támogatást.

Pénzelvonásra és büntetőjogi felelősség megállapításra tett javaslatot a badacsonytomaji turisztikai fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatok befejezése után az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – írja a 24.hu. Értesüléseik szerint az úgynevezett Tátika-ügyben az elmúlt hetekben zárták le két, összességében több mint hárommilliárd forintot kitevő balatoni projekt vizsgálatát. Ennek alapján az OLAF az Európai Bizottságnál azt kezdeményezte, hogy zárják ki a finanszírozásból „a szabálytalanul kifizetett összegeket”, a legfőbb ügyész pedig a magyar vizsgálatok támogatásához kézhez kapta az ügy teljes zárójelentését.

Arról a Népszava is beszámolt tavaly novemberben, hogy a badacsonytomaji Tátika-ügyben két embert is gyanúsítottkét hallgattak ki, és erről maga Polt Péter legfőbb ügyész számolt be a parlament honlapján. A Tátika nem más, mint egy helyi étteremnek otthont adó épület, amelynek, valamint a Balaton-parti sétány felújítására még 2018-ban kapott pénzt a fideszes polgármester, Krisztin N. László vezette önkormányzat.

Az OLAF – a magyar hatóságokkal párhuzamosan – három éve kezdett saját nyomozásba a Badacsonytomaj által elnyert, 2 milliárd 435 millió forintos GINOP- és 612 milliós TOP-támogatású projektekkel kapcsolatban, és 2021 februárjában az uniós ellenőrök helyszíni vizsgálatot is tartottak település polgármesteri hivatalában. Visszaélések gyanúja miatt még a város előző alpolgármestere, Orbán Péter jelentette fel a projekteket az OLAF-nál.

A 24.hu most arra is emlékezettett, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) pedig még korábban elmarasztalta az önkormányzatot, amiért Krisztin N. László polgármester a pályázati pénzből fizetett ki a jegyzőnek és több városházi alkalmazottnak milliós összegeket projektmenedzsment címén. Kiemelték, a jogtalanul mellőzött közbeszerzési eljárások miatt összesen hatmilliós büntetést róttak ki az önkormányzatra. Az ügy – írták – később teljes egészében átkerült a NAV nyomozóihoz, akik házkutatást tartottak a polgármester házában, 2022 tavaszán pedig a mostani és az előző ciklus valamennyi önkormányzati képviselőjét kihallgatták a kifizetésekkel kapcsolatban.