család;demencia;diagnózis;Bruce Willis;

2023-02-17 00:10:00

Gyógyíthatatlan demenciában szenved Bruce Willis

Orvosai új diagnózist állítottak fel.

Frontotemporális demenciában (FTD) szenved a világhírű amerikai színész, Bruce Willis – adta hírül a család csütörtöki közleményére hivatkozva a CNN.

A 67 éves akciófilmsztár családja – felesége Emma Heming Willis, a volt felesége, Demi Moore és a lányai – először 2022-ben hozták nyilvánosságra, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak. Akkor jelentették be, hogy szünetelteti a munkáját, mert „olyan betegségben szenved, amely befolyásolja kognitív képességeit”. Most úgy tűnik, ez fejlődött demenciává. – Bármennyire fájdalmas is, megkönnyebbülést jelent, hogy végre világos diagnózist kapott – áll a közleményben.

A Semmelweis Egyetemnek a demenciákról készített egyik előadásának anyaga szerint a frontotemporális demencia esetében a beteg viselkedésének változásával kell számolni, tünetei között lehet korán megnyilvánuló, diszfunkciós magatartás, szociális gátak elvesztése, téves ítéletalkotás, beszédzavar. Gyógyítására jelenleg nincs törzskönyvezett gyógyszer, Bruce Willis hozzátartozói is azt hangoztatják, csak bízhatnak, hogy ez a helyzet néhány éven belül megváltozik. – Ha tehetné, most a betegségről is beszélne, mert sokakat érint – fűzték hozzá, megköszönve az együttérző, támogató nyilatkozatokat. Szeretnék, ha a színész a betegségéhez képest a lehető legteljesebb életet élhetné.