Csákvári Géza;

Berlini Nemzetközi Filmfesztivál;

2023-02-16 22:33:00

Visszatérőben a régi világ

Egy online kiadás és két Covid-korlátozásokkal sújtott rendezvény után csütörtök este végre a régi, hagyományos formájában indult el a 77. Berlinale, azaz csak és kizárólag offline elérhető.

Az egy bizonyos helyen és időben zajló mozgókép ünnepének megvalósulása meglátszik az idei berlini programon, hiszen szemben a januári, a hibrid formában szervezett Sundance kínálattal a filmek hosszabb kifutásúak. Azaz míg a tengerentúli mustra címei igen gyorsan felbukkanak valamelyik Video on Demand szolgáltatásban vagy streamer platformon, a berlini művészeti igazgató, Carlo Chatrian a régi iskolában hisz, a hosszú fesztivál és művészmozis karrierre bazírozó produkciókat preferálja. Erről cikkeznek az amerikai trade magazinok, mint például a The Hollywood Reporter, mely kielemi: a Sundance alatt csak néhány film kelt el drágán – a Fair Play és a Flora and Son húsz-húszmillió dollárért, melyet a Netflix és az Apple TV+ fizetett ki – az igazi teszt a Berlinale keretében megszervezett európai filmvásár lesz. Emlékeztetve, hogy a 2022-es rekorder a Tom Hanks főszereplésével készült a férfi, akit Ottónak hívtak, melyre a Sony 60 milliós dolláros kötelezettséget vállalt a világjogokért. Persze, míg az üzlet az csak üzlet, a sajtó és a közönség a versenyprogramokra és a gálákra koncentrál. Például a ma esti nyitófilmre, Rebecca Miller She Came to Me című alkotására, melyet Peter Dinklage és Marisa Tomei vezet fel a vörös szőnyegen.

A hivatalos versenybe nem került be magyar film, de az Encounters nevű, az átlagosnál innovatívabb műveket gyűjtő, szintén versenyszekcióban látható a disztópikus jövőben játszódó Műanyag égbolt. Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta sci-fi animációja egy olyan világot teremt a jövő Budapestjén, ahol az egyén szabad akaratát fel kell áldozni a közösség túlélésének érdekében, ám, ahogy a szinopszisban írják, a szerelmet nem lehet korlátok közé szorítani. Ebben a kegyetlen világban, ahol a túlélésnek súlyos ára van, egy férfi minden szabályt áthág, hogy megmentse a felesége életét. Berlinben hazánk animációs nagyhatalomnak számít (Bucsi Réka sokat tett ezért az elmúlt években), így szinte természetes, hogy lesz egy ilyen műfajú alkotás: Erhardt Domonkos Szemem sarka című animációjának világpremierje a Berlinale Generation 14+ programjában lesz. A magyar főváros hangulatát magával ragadóan tükröző, a budapest panorámát is megjelenítő rövidfilm azt a momentumot mutatja be, amikor két, addig egymás számára ismeretlen ember találkozik egy pillantás erejéig. A magyar főváros több arcát is megmutatja a Berlinálén.

Magyar vonatkozású produkció – a Petrányi Viktória producer és Mundruczó Kornél alapította Proton Cinema is ott van a gyártók között – lesz még a Spy/Master című sorozat, mely egy hidegháborús időszakban játszódó kémdráma-széria lesz: ebből két epizódot vetítenek a Berlinale Series szekcióban. Az utolsó kelet-európai HBO gyártásról van szó, mely elkészült és adásba is kerül később a HBO Maxon. Az egyik legelismertebb román színész, Alec Secăreanu főszereplésével leforgatott show egy kitalált karakter, Victor Godeanu életének sorsdöntő hetét mutatja be: Godeanu – akit Nicolae Ceausescu egykori kémfőnökéről, az Amerikába dezertált Ion Mihai Pacepáról mintáztak – ugyan a román diktátor jobbkeze, de valójában kettős ügynök, és lelepleződése miatt menekülnie kell.

Hogy a "régen minden jobb volt" szlogen újabb jelentést kapjon, megalapozza a hír: Fehér György 1989-ben készült és most frissen, 4K-ban restaurált Szürkület című remekművét bemutatják a Berlinale Classics keretében.