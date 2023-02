Rónay Tamás;

Oroszország;Ausztria;Ukrajna;diplomácia;EBESZ;

2023-02-18 22:44:00

Kudarc fenyeget, az oroszok miatt több állam bojkottálja az EBESZ bécsi találkozóját

Kudarc fenyegeti az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Parlamenti Közgyűlésének jövő heti bécsi ülését. Az osztrák vendéglátók ugyanis az orosz képviselőket is meghívták az eseményre, sőt, úgy döntöttek, hogy felszólalni is hagyják őket. Ami különösen kínossá teszi az ügyet, hogy az ülésszak második, zárónapja épp az Ukrajna ellen indított orosz agresszió egyéves évfordulójára esik.

Ukrajna eleve fenntartásokkal tekint Ausztriára, mert az uniós tagországok közül a magyar mellett az osztrák kormány a másik, amely nem hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának, a semlegességre hivatkozva. Az orosz parlament, a Duma 15 képviselőjének beengedése és a vízum biztosítása számukra azért sem vet jó fényt Bécsre, mert Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozását illetően nem volt ennyire nagyvonalú.

Bár Ausztriát több uniós tagállam is figyelmeztette a döntés veszélyeire, Karl Nehammer kancellár kabinetje hajthatatlan maradt, így Ukrajna az esemény bojkottja mellett döntött. Ezt követően hasonló döntést hoztak az ülésszakra meghívott litván képviselők, és más államok is erre készülnek. Mindenesetre a parlamenti közgyűlés jelenlegi svéd elnöke, Margareta Cederfelt kifejtette, nem akarja lemondani vagy elhalasztani a találkozót. Az EBESZ létrejötte a hidegháború korszakának enyhülési politikájára vezethető vissza, tagjai között vannak NATO-tagállamok, valamint a volt Szovjetunió utódállamai, de olyan nem uniós országok is, mint Svájc, Liechtenstein és Szerbia. Az ENSZ-en kívül ez az egyetlen olyan intézmény, amelyben Oroszország és Ukrajna egyaránt képviselteti magát, s más olyan, egymással szembenálló államok is részt vesznek a munkájában, mint Örményország és Azerbajdzsán.

A parlamenti közgyűlésen a küldöttek ugyan felszólalhatnak és vitát folytathatnak egymással, de döntéshozó hatalma nincs a testületnek, és tevékenységéről az esetek többségében a nyilvánosság is alig szerez tudomást. Ha az orosz képviselőket nem hívták volna meg, vélhetően a mostani ülés is csendben, különösebb hírverés nélkül zajlott volna.

Az ukrán parlamenti képviselők előzőleg azt írták Cederfeltnek, az orosz küldöttség várhatóan arra használja majd a rendezvényt, hogy igazolja az Ukrajna elleni agressziót, és megszépítse az ukránok ellen elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket. Ezzel pedig aláásnák a Parlamenti Közgyűlés integritását. A levélben helyezték kilátásba a bojkottot is. Az elnök a maga részéről azt válaszolta, megérti Kijev aggodalmait. Biztosított azonban arról, nem fogja hagyni, hogy a találkozó menetét háborús uszítók és propagandisták határozzák meg. A fórumot egyedülálló lehetőségnek kell tekinteni arra, hogy kifejezzék Ukrajna elsöprő támogatását és az Oroszországi Föderáció egyértelmű elítélését, tette hozzá.

Az orosz invázió egy éves évfordulóján, 24-én esedékes általános vitára a közgyűlés soros elnöke az „Egy év múltán: Oroszország folyamatos, totális háborúja Ukrajna ellen” témát tűzte napirendre. Lépéseivel azonban több tagállam aligha éri be. Február elején ugyanis az EBESZ 20 országának 81 parlamenti képviselője szólított fel arra, hogy az orosz küldöttséget ne engedjék be Ausztriába. Az Egyesült Királyság ráadásul ki is zárta őket a tavaly nyáron megrendezett birminghami találkozóról. Bécs azonban rámutat, hogy „más helyzetben van”. Az Állandó Tanács egyébként is rendszeresen ülésezik a bécsi Hofburgban. Mind az 57 EBESZ-tagállam diplomáciai képviselői ott ülnek az asztal körül. A nyugati képviselők néha elhagyják a termet, amikor az orosz delegáció felszólalásait elfogadhatatlannak ítélik meg, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Arra azonban ügyelnek, hogy a közép-ázsiai vagy balkáni országok ne Oroszországot pártfogolják.