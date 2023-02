Rostoványi András;

2023-02-18 08:00:00

A Fox Newsnál tudták, hogy Donald Trump hazudik az elnökválasztásról, mégis teret engedtek az őrületnek

A demokráciát is simán feláldozták a nézettség oltárán.

Az amerikai jobboldali sajtó zászlóshajójának számító Fox News műsorvezetői, producerei, vezérigazgatója és tulajdonosa már a megnéretés után néhány nappal tisztában voltak azzal, hogy a demokrata Joe Biden tisztességesen megnyerte a 2020-as elnökválasztást, és nincs semmilyen arra utaló jel, hogy az eredményt befolyásoló tömeges csalás történt volna, a republikánus Donald Trump tehát veszített. A két éve hazánkba ellátogató Tucker Carlson és kollégái egymás között „őrültnek” nevezték a bukott elnök két ügyvédjét, Sidney Powellt és Rudy Giulianit, akik Donald Trump jogi képviselőiként terjesztették a csalástól szóló összeesküvés-elméleteket. Bár tudták, hogy az egészből egy szó sem igaz, a műsorkészítők hagyták, Powell és a New Yorki-i expolgármester Giuliani előadja a vad teóriáit és kétséget ébresszenek a választás tisztasága felől - ez olvasható ki az érintettek tanúvallomásain és üzenetváltásain alapuló, 192 oldalas bírósági beadványból, amely a legnézetebb amerikai hírcsatornájára nézve számos kínos információt tartalmaz.

A keresetet a szavazógépeket gyártó cég, a Dominion nyújtotta be, amely becsületsértésért 1,6 milliárd dollárra (577 milliárd forintra) perelte be a Fox Newst. Szerintük a tévé vezetése terjesztette és támogatta a szavazógépeivel kapcsolatos rágalmakat, annak ellenére hogy tudták, hazugságokról van szó.

– írta Carlson 2020. november 18-án műsorvezető kollégájának, Laura Ingrammnak. „Teljesen őrült. Senki sem fog vele dolgozni. Giulianival sem” - szólt a válasz. „A nézőink jó emberek, és elhiszik ezt” – fogalmazott viszontválaszában Carlson. A műsorvezető előző nap még élő adásban szembesítette Powellt, hogy felelőtlen ilyen állításokat terjeszteni, ha nincs rá hiteles bizonyítéka. Márpedig az ügyvédnek nem volt. Egyetlen forrása volt, egy nő, aki e-mailben azt állította: úgy jut információkhoz, hogy „félig öntudatlan állapotban valami időutazáshoz hasonlót tapasztal”, s ennek révén képes arra, hogy „lássa, amit mások nem látnak, és hallja, amit mások nem hallanak". Powell ezt az üzenetet Maria Bartiromóhoz, a Fox News egy másik műsorvezetőjéhez is eljuttatta, aki ennek tudatában 2020. november 8-án interjúvolta meg őt. Eskü alatt Bartiromo is elismerte, hogy ez a levél nem számít meggyőző bizonyítéknak, sőt igazából nonszensz. Powellnek más műsorvezetők sem hittek, mégis visszatérő vendég volt, ahogyan a kulisszák mögött szintén bolondnak titulált Giuliani is.

A 2020. november 8-tól 2021. január 26-ig a Fox News húsz adásban járatta le a Dominiont. Olyan hazugságoknak adva teret, hogy a cég elcsalta az elnök választást, szoftverében manipulálta a szavazatszámlálást, a szavazógépei használata érdekében kenőpénzzel fizette le a tisztségviselőket, és hogy egy Hugo Chavez néhai venezuelai diktátor számára, kifejezetten választási csalás céljából létrehozott venezuelai vállalat tulajdonában áll. A Fox News azóta sem vonta vissza a Dominionról sugárzott hamis állításait, ahogy egyébként a trumpista csalás-narratívát kritikátlanul átvevő Fidesz-párti magyar sajtóorgánumok sem.

Beadványában a Domion kiemelte, hogy a Fox News egyetlen tanúja sem vallotta azt, hogy a cégről megfogalmazott rágalmak bármelyikét is elhitte volna, sőt, többen ennek épp az ellenkezőjét állították. A volt elnökhöz közel álló műsorvezető, Sean Hannity azt mondta egyetlen másodpercig sem hitte el az állításokat, de még Rupert Murdoch a médiabirodalom tulajdonosa is “valódi őrültségeknek” nevezte azokat egy belső e-mailben. Mégis kizárólag azokat az újságírókat érték retorziók, akik adásban megkérdőjelezték vagy megcáfolták a vad teóriákat, azokat nem, akik úgy tettek, mintha reális lehetőségről lenne szó.

A szakmaiságot gyaníthatóan nem politikai okokból, hanem a nézettség oltárán áldozta fel a Fox News. A hírtelevízió ugyanis előzőleg keményen kivágta a biztosítékot azzal, hogy az amerikai sajtóban az elnökválasztás másnapján, 2020. november 3-án az addig összesített voksok alapján elsőként hirdette ki Joe Biden győzelmét a megméretésben kulcsszerepet játszó Arizona államban. Ez felháborította a főként Trump-hívőkből álló nézőket, Carlson a producere előtt dühöngött, hogy az egyébként helytállónak bizonyult előrejelzést kiadó „seggfejek” tönkreteszik a Fox News hitelességét. A Dominion keresete szerint a hírtelevízió vezetése attól tartott, hogy közönségük jelentős része átpártol a szélsőjobboldali riválisokhoz, a Newsmaxhoz és az OAN-hoz, amelyek teljesen magukévá tették a trumpista csalás-narratívát. Ezért szálltak fel a Powell-Giuliani-féle dilivonatra. „Figyelemre méltó, hogy a gyenge nézettség milyen rossz dolgokra készteti a jó újságírókat – idézi a beadvány Bill Sammont, a Fox News első számú alelnökét és washingtoni főszerkesztőjét. Az összeállítás megjegyzi,

Mint ismert, a trumpista csalás-narratívával való hergelés az egész világot sokkoló 2021. január 6-i Capitolium elleni ostromban teljesedett ki. Az eseményeket vizsgáló képviselőházi különbizottság amúgy arra a következtetésre jutott, hogy még maga Trump is őrültségnek tartotta Powell szavazógépekkel kapcsolatos konteóit.

A Dominion ügyvédei kezdeményezték, hogy a bíróság gyorsított eljárásban hozzon ítéletet a Fox News elleni perben, mondván az összegyűjtött bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy a tévé szánt szándékkal keltette rossz hírüket. A hírcsatorna viszont ellenkérelmet nyújtott be az ügyben. Álláspontjuk szerint az ügy valójában a sajtószabadságról szól, alkalmazottaik törvényesen jártak el, és a szavazógépet gyártó cégnek semmilyen anyagi kárt nem okoztak.