Á. B.;

elmebaj;Takács Péter;

2023-02-17 19:10:00

„Egyszerű apa vagyok, próbálok nem liberális gyereket nevelni” – ilyen feliratú pólóban ment el interjút adni Takács Péter egészségügyi államtitkár

Sikerült felvennie a versenyt Jeszenszky Zsolt megnyilvánulásainak színvonalával.

A PS TV-ben vendégeskedett minap a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára.

Önmagában ez nem lenne feltétlenül hírértékű, azonban - mint azt észrevette a hvg.hu - Takács Péter egy,

feliratú pólóban tette meg mindezt.

Mint a portál írja, az ominózus pólót Jeszenszky Zsolt fideszes influenszer pólóboltjában lehet kapni közel négyezer forintért. Ugyanitt kapható Nagy-Magyarország-térképpel díszített HOME feliratú póló, Orbán Viktor arcképes és Deferender of Europe (Európa védelmezője) feliratú bögre, vagy éppen a White Lives Matter feliratú rasszista póló.

Takács Péter nemrégiben lapunknak is adott egy interjút, amelyben a többi között azt mondta, mivel a nekünk járó uniós forrásokat visszatartják, az országnak önerejéből kell az ápolói béremelést is biztosítani. Emellett arról is beszélt, hogy a Vodafone megvásárlása megtérül.