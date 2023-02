V. A. D;

2023-02-19 17:52:00

Az infláció elértékteleníti az adókedvezményeket is

Csúnyán elinflálja az állam a legtöbb adókedvezményt és támogatást – számolt utána a Bank360.hu. Azt vizsgálták: mennyit érnek az évek óta változatlan összegű támogatások az idei évre várható infláció mellett. A KSH az idén januárban már 25,7 százalékos áremelkedést mért tavaly januárhoz képest, az elemzők pedig egyre biztosabbak abban, hogy az idei egész éves infláció még a tavalyi 14,5 százaléknál is magasabb, akár 18 százalék feletti is lehet. Emiatt a nominálisan fix értékű támogatások a tavalyi és az idei évben az értékük akár harmadát is elveszíthetik, miközben vannak olyan juttatások, amelyeknek az összege másfél évtizede változatlan. Ilyen például a gyermekek hároméves koráig járó gyes, amelynek havi összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint.

Szintén 15 éve változatlanul - gyermeklétszámtól vagy fogyatékosságtól függően – havi 12 200-25 900 forint a családi pótlék. Ezek az összegek az idén már az eredeti felét – 5 931-12 591 forintot - érik csak a jegybank által az idei évre becsült 17,25 százalékos infláció mellett. Az egy gyermek után járó havi 10 ezer, illetve a három gyermek után járó havi 99 ezer forintos családi adókedvezmény összege is 2010 óta változatlan, így az idén már csak 5 375, illetve 53 209 forintnak felel meg valójában. A két gyermekeseknek járó kedvezményt 2019-ben havi 40 ezer forintra emelték, ez 2023-ban 26 541 forintot ér.

A még ki nem futott, támogatott lakás-takarékpénztári szerződések támogatása 1996 óta változatlanul évi maximum 72 ezer forint. Ez most a negyedét sem éri már az eredeti értékének - mindössze 14 338 forintnak felel meg. A nyugdíj-előtakarékossági számlákra visszaigényelhető szja összege 2006 óta maximum 100 ezer forint lehet – ez az idei infláció mellett 43 324 forintot ér. A nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetések, valamint a nyugdíjbiztosítási díjak utáni adókedvezmény 2014 óta maximum 150 ezer, illetve 130 ezer forint, ami az idén 94 455, illetve 81 861 forintnak felelne meg. Az első házasok 5 ezer forintos adókedvezménye 2015 óta 3 142 forintos értékre inflálódott.

Az újszülötteknek járó életkezdési támogatás összegét 2007-ben emeleték 42 500 forintra, ez az idén 19 131 forintot ér. A Babakötvény viszont, amivel ki lehet egészíteni a kincstári számlára folyósított támogatást, követi az inflációt, így tartja az értékét.