P. L.;

Veszprém;Európa Kulturális Fővárosa;Fidelitas;

2023-02-20 10:32:00

Fidelitasosoknak is bőséggel jutott az EKF-es támogatásból, a volt győri alelnök éttermet nyitott belőle

Vastagon fogott a ceruza.

Egy hónapja nyitották meg a Veszprém-Balaton régió közös pályázattal elnyert, 111 miliárd forintból megvalósuló, 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (EKF) rendezvénysorozatot, amelynek keretében egyebek között kulturális, közösségi, gasztronómiai, illetve a régió értékeinek megőrzésérére irányuló projektekre lehetett pályázni, rögzítve, hogy működési jellegű támogatást nem, csak új események, programok és projektek beindítását segítik. Hogyan-hogyan nem, a támogatottak listáján a Fidelitas szereplői is helyet foglalnak.

A 444 cikke szerint például két cégével is a nyertesek között szerepel Szalay Zsolt korábbi helyi Fidelitas-alelnök. Ő korábban arról vált nevezetessé, hogy társával kamatmentes uniós hitelből nyitott magánorvosi központot Veszprémben, miközben korábban soha nem is próbálkoztak az egészségügyi szektorban. 2022 decemberében aztán Saiko No Sushi néven nyitott sushizót, ami 66 millió 400 ezer forintos támogatásban részesült, emellett az Óváros Bisztró Kft-vel is elnyert 69 millió 380 ezer forintot közösségi tér létrehozására. Hogy ez pontosan mit jelent, az nem derült ki, mert a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ígérete ellenére egyelőre nem adott választ. Hasonló tematikában mindenesetre senki más nem kapott ekkora támogatást.

Mások is nyertek azonban kiugróan magas összegeket: a Csúri Ákos Fidesz-közeli médiamunkáshoz köthető Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány 2021-ben csaknem 74 millió forintot kapott a Káli-medencei kulturális rendezvénysorozatra, 29 milliót egy kővágóörsi népi kulturális és közösségi kézműipari építményre, 18 milliót pedig a Kőfeszt elnevezésű összművészeti fesztiválra korábban. A Káli-medencébe szervezett rendezvénysorozatra 2022-ben már 113 millió forintot kaptak, népművészeti rendezvénysorozatra pedig további 174 milliót. A 24.hu azonban mindemellett egy 451 millió forintos pályázatot is említ, amit a salföldi multifunkcionális kulturális rendezvényközpont, közösségi és alkotó bázis felújítására, építésére, berendezésére és infrastrukturális beruházására nyert el a Csúri-féle cég.

A 24.hu további nagy nyertesekről is beszámolt, ilyen például a Hybrid Cycle Kft., ennek főtulajdonosa az Ideona Zrt., amelynek vezetőségében többek közt a volt fidelitasos Tóth Gábor Szilárd is helyet foglal, aki 2015-ben kisebbségi tulajdonosként a kormánypárti Pesti Srácok akkori kiadójába is csatlakozott. A Hybrid Cycle Kft. 2022-ben összesen 270 millió forint támogatást nyert Tiszta Balaton, tiszta művészet címen, két pályázaton. Emellett 2021-ben is nyertek 60 millió forintot.