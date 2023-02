Varga Dóra;

feldolgozóipar;béremelés;bérmegállapodás;Vasas Szakszervezeti Szövetség;munkaerőhiány;munkahelyváltás;

2023-02-20 06:30:00

Hiába az inflációkövető béremelés, a gyárakból hat hónapon belül lelép az új dolgozók fele

A feldolgozóiparban jelenleg mintegy 25-30 százalékos a fluktuáció.

Bár sok üzemben még javában zajlanak a tárgyalások, mintegy 120 cégnél jellemzően inflációkövető, 14-23 százalékos béremelésről szóló megállapodásokat kötött az utóbbi hónapokban a Vasas Szakszervezeti Szövetség. Az esetek többségében az emelés javarészt az alapbért érinti – a Vasasnak ez kifejezetten célja a tárgyalásokon -, de a pótlékok és a cafeteria juttatások is nőnek – mondta el érdeklődésünkre László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Jelezte: az emberek mégsem érzik jól magukat a gyárakban, a feldolgozóiparban jelenleg mintegy 25-30 százalékos a fluktuáció. Általános tapasztalat, hogy az új munkavállalók fele hat hónapon belül már másik munkahelyen dolgozik – mondja a szakszervezeti vezető. Úgy látja: a koronavírusjárvány óta változott is e téren a dolgozók morálja, és már nem lehet azzal fenyegetni őket, hogy úgysem találnak új munkát. Bár nincs már feltétlenül óriási bőség a szabad munkahelyekből - sőt, néhány helyen csoportos elbocsátások is lezajlottak -, még mindig jelentős a munkaerőhiány a feldolgozóiparban.

László Zoltán szerint a dolgozókat dühíti, hogy a munkaadók többsége még mindig táppénzcsalókként tekint rájuk. A termelő iparban ugyanis szinte az összes munkahelyen léteznek még mindig a jelenléthez kötődő juttatások, amit a dolgozók csak akkor kapnak meg, ha egy napot sem hiányoznak betegség miatt a munkából. Ezek a juttatások a dolgozók megszerezhető jövedelmének a 10-40 százalékát is kiteszik, de ha táppénzre mennek, akkor nem jár. Változók a munkahelyi szabályozások e téren, de nagyon gyakori, hogy 1 nap táppénzzel ugrik a jelenléti bónusz 20 százaléka, 2 nappal a fele, 3-5 nappal pedig már az egész éves pluszjuttatás elveszik – magyarázza a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Megjegyezte:

Innentől kezdve sokaknak már anyagi kényszer is a munkahelyváltás, hiszen ott tiszta lappal indulnak, és akár magasabb bért is kapnak.

A jelenléti bónusz intézménye László Zoltán szerint egy ostoba, etikátlan megoldás, hiszen a betegséget azonnal csalásnak vélelmezi. Márpedig a koronavírus megjelenése óta egyáltalán nem ritka, hogy egy dolgozó egyik napról a másikra lebetegszik, vagy otthon kell maradnia a gyerekével. A munkáltatónak is az lenne az érdeke, hogy betegen ne menjen be senki, és ne fertőzzön meg mindenkit, de a régi rossz beidegződések megmaradtak. Korábban sokszor mondtuk, hogy „a munkavállaló csendes lázadása a táppénz”.

– magyarázza a Vasas alelnöke. A jelenléti bónusz azonban szerinte rossz válasz ezekre a helyzetekre. Ahogyan az is, amikor a harmadik országból toborzott munkaerőre mutatva azt mondják a magyar munkavállalóknak: bezzeg ők tudnak dolgozni. Az egyre jelentősebb számban idehozott Fülöp-szigeteki, indonéz vagy kirgiz munkaerő ugyanis László Zoltán szerint sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, sokkal kevésbé tud nemet mondani. Ha őket kirúgnák, nem tudnák még a hazaútra szóló repülőjegyüket sem kifizetni, hiszen a megkeresett pénz nagy részét hazaküldik családjuknak. Általában éppen ezért is jönnek ide egy-két évre, hogy egy kis pénzt összegyűjtsenek.

– magyarázza a szakszervezeti vezető.

László Zoltán szerint a fő problémát az okozza, hogy a fent meghozott döntéseket az alsóbb szinteken nem kellően bátran, és nem kellő szakmaisággal hajtják végre. Az autóipar például az utóbbi évben sikeresen alkalmazkodott a hektikus helyzetekhez, kevesebb autót gyártanak, mégis ugyanakkora haszonnal. Ebbe belefér, hogy időnként akadozik az alkatrészellátás és megszakadnak az ellátási láncok, ahogyan arra most is többször van példa. A dolgozók nélkül viszont nem tud elindulni a termelés, ha végre megérkezik a megrendelés és az alkatrész. A munkaerővel nem szabad játszani, szükség van rá – László Zoltán szerint ezt megtanulták a felsőbb szinteken, ezért is vannak folyamatosan toborzások.