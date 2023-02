nepszava.hu;

Országos Mentőszolgálat;Magyar Orvosi Kamara;ügyeleti rendszer;

2023-02-20 15:09:00

OMSZ-főigazgató: a Magyar Orvosi Kamara a kettős játszma híve

Csató Gábor szerint ráadásul az ő véleményét senki sem kérdezte meg - holott ő is tagja a köztestületnek.

A háziorvosokat semmi esetre sem az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), hanem a hippokratészi eskü kötelezi, és saját lelkiismeretük készteti arra, hogy ellássák a betegeiket, akár rendelési időn kívül is - jelentette ki a szervezet főigazgatója az Indexnek adott interjújában.

Csató Gábor a kormányközeli portálnak nyilatkozva kifejtette, noha három vármegyében folyamatosak a szerződéskötések a háziorvosokkal, azonban érzékelnek egy kisebb megtorpanást a Magyar Orvosi Kamara (MOK) február eleji akciója óta. Nagyon sokan elvitték a szerződést vagy a szándéknyilatkozatot, de azt mondják nekünk, hogy nem merik visszahozni, mert attól tartanak, hogy a kamara által megbélyegzett „valamiféle kollaboránssá” válnak - vélekedett.

Arra a felvetésre - miszerint a köztestület arra kérte a háziorvosokat, ne írják alá az új ügyeleti szerződést - azt mondta,

Hozzátette, hogy amit a MOK csinál az szembenáll a hippokratészi esküvel. „Mondom ezt azért, mert én is orvos, én is kamarai tag vagyok. Éppen ezért erősen vitáznék azzal a kijelentéssel, hogy ők minden orvos álláspontját képviselik. Az enyémet és sok kollégámét egészen biztosan nem. Bennünket erről nem kérdezett meg senki az orvosi kamarától, a küldöttgyűlés előtt sem tették fel a kérdést, hogy ott majd milyen álláspontomat képviseljék” - fogalmazott. Azt hangoztatta, nagyon rossz eszközökhöz nyúltak, hogy rávilágítsanak a problémákra, ugyanis úgy lassítják az ügyeleti rendszer átalakítását, hogy ők is támogatták az új koncepciót.

„A Magyar Orvosi Kamara viszont úgy látszik, a kettős játszma híve: döntésükkel a kormány helyett valójában három vármegye orvosait helyezték nyomás alá” - vélekedett.

Csató Gábor kijelentette, szerinte hatalmas dolog, hogy a kabinet a mostani háborús nehézségek közepette is vállalta az orvosok és a szakdolgozók béremelését. Senkinek nem akarok tippeket adni, de az lett volna igazán korrekt a kamara részéről, hogy megszavazzák: az idén januári 11 százalékos orvosi béremelést a kormány fordítsa inkább a szakdolgozókra - szúrt oda ismételten.