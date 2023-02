Danó Anna;

Nyomásgyakorlásra buzdít a Magyar Orvosi Kamara, azt ígéri, rendszerváltást fog kikényszeríteni az egészségügyben

A MOK ciklusokon átívelő egészségügyi stratégia kialakítását követeli az Orbán-kormánytól és kiáll a szakdolgozók visszamenőleges béremeléséért is.

A szakdolgozók januártól érvényes béremelését és az év végén elfogadott „Takács-csomag” legsérelmesebb pontjainak azonnali korrekcióját követeli rövidtávon a Magyar Orvosi Kamara – foglalt állást a köztestület a szombati rendkívüli országos küldöttgyűlésén.

A MOK felszólított, hogy készüljön az Orbán-kormány, illetve a tudományos, a szakmai és betegszervezetek részvételével ciklusokon átívelő stratégia az egészségügy átalakítására, mindez pedig 2023 végére nyerjen törvényi alakot.

A szakrendelőkben, kórházakban dolgozó kollégáikat pedig arra biztatják, hogy helyezzék letétbe a kamara területi szervezeteinél az önként vállalt többletmunka szerződéseik felmondását. Ehhez a gyógyítók februárban segédanyagokat is kapnak.

A fórumot azért hívták össze, mert úgy vélték a legutóbb elfogadott törvénymódosítás és rendeletek sértik az orvosi autonómiát, veszélyeztetik a biztonságos ellátást. Az öt és fél órás küldöttgyűlés utáni sajtótájékoztatón Kincses Gyula kamarai elnök arról beszélt, hogy követeléseik két részből állnak: az azonnali, tűzoltó jellegűekből, és a hosszabb távúakból, az utóbbiakkal ki fogják kényszeríteni a rendszerváltást az egészségügyben. Tűzoltásként elvárják, hogy a legutóbb bevezetett törvénymódosítást és elhibázott rendeleteket vonják vissza, illetve korrigálják. Még ennél is fontosabb, hogy úgy döntöttünk mi, a magyar orvostársadalom képviselői, hogy ragaszkodunk a valódi ciklusokon átívelő egészségügyi reformhoz. Ragaszkodunk ahhoz, hogy hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ami az érdekeltek részvételével törvénybe foglalja az egészségügyi átalakításnak az alapelveit, a mérföldköveit – fogalmazott Kincses Gyula.

Álmos Péter alelnök hozzátette: még idén tavasszal el kell indulnia ennek a munkának, és az év végéig a kamara eredményeket szeretne látni. Az országos küldöttközgyűlés közel egyhangúan szavazta meg mindegyik pontot.

A szakdolgozók méltatlan helyzetbe kerültek, lassan elfogynak mellőlünk, ami szintén ellehetetleníti az egészségügyi ellátást, a mi munkánkat és a betegek gyógyulását is – jelentette ki határozottan Svéd Tamás, a szervezet titkára.

A kamarai vezetők szerint a közgyűlésen megállapodtunk abban is, miszerint a célok egymástól nem elválaszthatók. Tehát a dokumentumban szereplő követésekért az orvostársadalom közösen áll ki. Így az alapellátó orvosok érdekeit képviselik a közellátásban dolgozó szakorvosok, és kórházi orvosok is, és ez fordítva is igaz.