Varga Péter;

Facebook;fizetős;

2023-02-20 18:13:00

Fizethet a Metának, aki biztos profilt akar, a héten tesztelik a Facebook és az Instagram pénzért kínált szolgáltatását

Kérdés, megmenti-e a cég megtépázott becsületét.

,,Ezen a héten elindítjuk a Meta Verified-et, egy olyan szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy igazold a fiókodat egy állam által kibocsátott személyazonosítóval, kapj egy kék jelvényt, és extra személyes védelmet olyan fiókok ellen, amelyek azt állítják, hogy a tieid, és közvetlen hozzáférésük van a számodra biztosított szolgáltatásokhoz. Ez az új lehetőség növeli a rajtunk keresztül elérhető szolgáltatások hitelességét és biztonságát” - írta Facebook oldalán vasárnap Mark Zuckerberg a Facebook alapító-tulajdonosa. Hozzátette, az új szolgáltatás egyelőre csak Ausztráliában és Új-Zélandon elérhető.

Fizetős kék jelvény szolgáltatást hivatalos személyigazolás nélkül - ebből következően visszás eredménnyel - pár hónapja Elon Musk vezetett be a Twitteren, de úgy tűnik, a Meta kikerülné ezt a csapdát. Lényeg, hogy ne lehessen kamuprofilokat mások nevében indítani: a kék jelvényt (pipát) az kaphatja meg, aki valamilyen államilag kiadott dokumentummal, például személyivel vagy jogosítvánnyal igazolja magát. Így, a posztjaikat olvasók, biztosak lehetnek abban, annak a fiókját látják, akinek az illető megnevezi magát. (Cégek számára ez a szolgáltatás még nem elérhető). Így nyilván gyanakvással lehet kezelni, ahol nincs kék pipa, vajon valós személy próbál-e meg bizonyos gondolatokat terjeszteni. Akiknek viszont van jelvényük, azokat az algoritmuosk előbbre sorolják, így posztjaikat többen láthatják, és hosszabb videókat is fel tudnak majd tölteni.

Az újítást tesztüzemben tehát először az ausztrál és új-zélandi Facebook- és Instagram-felhasználók vehetik majd igénybe, de a próbaidőszak lezárulta után a Meta a világ más országaiban élők számára is elérhetővé teheti majd. A jelentkező felhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie és posztoló “előtörténettel” is rendelkeznie kell. Az előfizetési díj - akárcsak a Twitter esetében - az iPhone-felhasználók számára magasabb lesz, mert nekik az Apple által felszámított jutalékot is meg kell majd fizetniük az alapdíjon felül. Windows-os eszközökön havi 12, iOS-os mobileszközökön havi 15 dollárba (4 300, illetve 5 370 forint) kerül.

Hamis fiókokat színészek, sportolók, celebek, sztárügyvédek, népszerű termékeket árusító cégek nevében indítottak csalók, így ezek ezentúl könnyen leleplezhetők lesznek. A Musk által tavaly év végén bejelentett olcsón, nyolc dollárért vásárolható kék pipa épp azért váltott ki ellenérzéseket, mert addig a Twitteren csak hivatalosan igazolt felhasználók kaphattak ilyet, pénzért viszont bárki, így el is lepték az oldalakat a kamufelhasználók, még ál-Muskok nevében is tettek közzé anyagokat egyesek, hogy így tiltakozzanak a visszás lépés ellen.