Vas András;

vádemelés;idősotthon;szociális ellátás;

2023-02-22 09:02:00

Szinte csak véletlenül buknak le az egyre sokasodó illegális idősotthonok

– A működtetőknek kifejezetten megéri, hiszen a lebukási esély csekély, a büntetés pedig a bevételekhez képest nevetséges – mondta a Népszavának Varga Zsolt szociálpolitikus. Azért kérdeztük, mert az elmúlt hetekben több, illegális működő idősek otthona miatt indított eljárás derült ki.

Kaposváron az ügyészség egy asszony ellen emelt vádat több rendbeli, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés miatt. A hatósági engedély nélkül működtetett idősotthonban – ahol 30-40 embert helyezett el – számos, súlyos következménnyel járó foglalkozási szabályszegést követett el, míg a fia akadályozta a járványügyi intézkedések végrehajtását.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Kecskeméten olyan egészségügyi dolgozókat, ügyvédet és szociális munkást leplezett le, akik egy hetényegyházai famíliával játszottak össze. A család által illegálisan működtetett illegális otthonba szervezetek lakókat, akikről tudták, hogy van ingatlanjuk, s rokonságuk viszont nincs vagy csak ritkán látogatja őket. Ráadásul az áldozatok jellemzően demens, fizikailag és egészségileg leromlott állapotú páciensek voltak.

Mindkét esetben szörnyű állapotok fogadták az otthonba vizsgálatra érkező hatóságokat.

A hatóságok végül közérdekű bejelentés után ürítették ki a kaposvári otthont, s indítottak eljárást az asszonnyal szemben.

A nőről amúgy városszerte tudták, hogy hosszú évek óta működtet illegálisan idősotthonokat. Ez a hatóságok előtt sem volt titok, hiszen 2010-ben már megbüntették: akkor éppen három ingatlanába fogadott be térítés ellenében idős, ellátásra szoruló embereket. Ennek ellenére még több, mint 10 évig háborítatlanul működtethette az illegális otthonokat.

– A szociális törvény értelmében szociális szolgáltatás a kormányhivatal engedélyével és a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel végezhető a jogszabályokban meghatározott szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek alapján – válaszolta a Belügyminisztérium. Lapunk azt kérdezte, hogyan fordulhat elő, hogy a korábban megbírságolt, bezárásra ítélt, illegális szociális otthon még több, mint egy évtizeden át működött, és senki se ellenőrizte, valóban felszámolták-e?

Ha felmerül a gyanú, hogy működési engedély nélkül nyújtanak szociális ellátáshoz hasonló szolgáltatást, az érintett kormányhivatal eljárást indít, s jogsértés esetén 250 ezer-1 millió forintos bírság szabható ki, emellett felszólítják az érintettet, tegyen eleget a bejegyzéshez szükséges feltételeknek. Ha ezek később sem teljesülnek, kötelezik a működtetőt a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére. Ez utóbbi azonban, mint a kaposvári példa is mutatta, nem mondható komoly fenyegetésnek, a kormányhivataltól ugyanis évtizeden át működhetett ez beazonosított, illegális idősotthon.

– A nyomozás során nem merült fel olyan körülmény, amely a szociális igazgatási szervek részéről büntetőjogi felelősségét megalapozó mulasztást vetett volna fel – felelte megkeresésünkre a somogyi főügyészség.

– Nehéz a hivatalok és a hatóságok dolga, ugyanis a szociális törvény csak a 10 főnél nagyobb intézményekkel kapcsolatban rendelkezik, az illegális otthonok működtetői pedig rendre arra hivatkoznak, hogy kevesebb az ellátott náluk, azaz nem kell regisztrálniuk. Emellett azzal védekeznek, hogy nem idősotthont működtetnek, hanem házi segítségnyújtást adnak albérletben élő embereknek, s erről szerződést is aláíratnak az érintettekkel – mondta Varga Zsolt.

Ezt a helyzetet használják ki mind többen, nem véletlen, hogy sokasodnak az illegálisan működő, idősotthonnak nevezett, valójában azonban csak elfekvőként funkcionáló hely, ahol nincs megfelelő személyzet, nincsenek ápolók, gondozók, orvosok.

– A kényszer nagy úr, az állami otthonokba hosszú évek alatt lehet bejutni, a otthoni ápolás a napi munka mellett szinte senkinek sem fér az életébe, magánápolót pedig havi félmillió forint alatt lehetetlen alkalmazni – mondta a szociálpolitikus. – Maradnak a magánotthonok, ám azokba is elég borsos áron lehet bekerülni, az illegális otthonok sokkal olcsóbbak. Annak idején Kaposváron részt vettem a most ismét lebukott asszony elleni eljárásban, s megdöbbenve láttam, a gondozottak egy része a városi elit rokonságába tartozik. És bizony nem is voltak hajlandók együttműködni az eljárás során, láthatóan az asszony pártját fogták. Ez a fajta összezárás az állam visszavonulásával csak erősödött, szinte csak véletlenül lehet lebukni.