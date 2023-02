Szalai Anna;

2023-02-21 07:00:00

Mindössze két bérlő költözhetett be szociális alapon Újpest tavaly átadott bérházába, a lakások fele még üresen áll

A tervezett park még nem készült el.

Tavaly ősszel kapta meg a használatba vételi engedélyt az újpesti Károlyi István utca 25. alatt felépült önkormányzati bérház, de egyelőre csak a lakások felének akadt bérlője. Két család érkezik a Berda-Bocskai-Aradi-Temesvári utcák által határolt krízistömbből, holott az egész programot ennek felszámolására indították.

Az Újpest Városkapu metróállomás mögötti terület a pokol nevesített bugyrának számított, ahol a múlt század elején épült földszintes házakban kialakított apró szükséglakások a 2000-es évek elejére a szegénység, a reménytelenség és a pusztulás színtereivé váltak, és ahol virágzott a bűnözés. A kerület szégyenfoltjának számító tömb felszámolására még az előző városvezetés készített akciótervet és 2016-ban komplex városrehabilitációs pályázatot nyújtottak be a Versenyképes Közép-Magyarország (VEKOP) uniós program keretében. A projekt elbírálása két évig húzódott, és csak 2018-ban kapták meg a 2 milliárd forint értékű támogatást. Az akkor 4 évesre tervezett projekt számos infrastrukturális és „soft” elemet tartalmaz. Ezek közül a lepusztult háztömbök helyére épülő park, illetve a kerület központjában, a piac mögötti Károlyi István utcában felépülő bérház volt a két legnagyobb vállalás.

Az új testület drágállotta a beérkezett ajánlatokat, ezért eredménytelennek nyilvánította a tendert, majd újat írt ki. Ez se lett sokkal olcsóbb, ráadásul később emeltek is az áron. A krízistömböt végül 2021-ben bontották el, abban az évben kezdtek hozzá a bérház építésének is. Az elbontott házakban élő családok úgy tudták, nekik épül a szép új ház. Nem egészen így lett. A 29 lakásos bérházba végül csak két család költözhetett be a krízistömbből. A többieket szétszórták a kerületben.

Az önkormányzat az eredeti pályázati feltételekkel és az elszámolhatósági követelményekkel indokolta a döntést, miszerint egy lépcsőházban legfeljebb 2 lakás hasznosítható szociális alapon. Márpedig itt egy lépcsőház van. „A VEKOP programban eredetileg résztvevő 10 családdal több körben egyeztetve, a jelenlegi jövedelmi viszonyokat és családszerkezetet figyelembe véve választották ki végül a K25-be költöző 2 családot, összesen 7 személyt” – válaszolták a Népszava kérdésére, hozzátéve, hogy „a többi érintett család számára is a korábbinál jobb minőségű lakást biztosítottak Újpest más területein”.

De talán már a projekt indításakor – még az előző önkormányzati ciklusban – se a leginkább rászorulók lakhatáshoz segítése volt a fő szempont, hiszen szociális bérházak esetében igencsak szokatlanul a lakások ötöde több szobás, kettő 85-86 négyzetméteres és négy 90 négyzetméteresnél is nagyobb.

Az új bérház lakásai után fizetendő bérleti díjat az önkormányzati rendelet alapján határozzák meg. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásért fizetendő havi lakbér négyzetméterenként 378 forint (50 négyzetméter esetén 18900 forint), a költségelvűeknél 525 forint (65 négyzetméteresnél 34125 forint), míg a piaci alapon kiadható lakásokért négyzetméterenként havi 1400 (90 négyzetméteres lakásnál 126 ezer) forintról indul a bérleti díj.

A piaci vagy költségelvű lakbérből származó bevételtöbblettel legalább javíthatják a projekt pénzügyi egyensúlyát. A pályázat benyújtásakor a bérház építési költségét még 700 millióra becsülték, de kivitelezői szerződés már 1,22 milliárdról szólt, de azt is meg kellett emelni 1,33 milliárdra. A végső árra vonatkozó kérdésünkre az önkormányzat azt válaszolta, hogy az összköltség biztosan meghaladja majd a támogatásként kapott 2 milliárd forintot, de a szükséges önerő mértéke egyelőre nem határozható meg, mivel a projekt még nem zárult le.

A projekt „soft” elemei közé tartozott a 2 hektáros park építése az elbontott házak területén. Még mindig nem jutottak túl az előkészítésen. A közbeszerzési dokumentációt a támogató, illetve a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja. Ha mindkét helyről zöld utat kap az önkormányzat, akkor közbeszerzési eljárás keretében választják ki a kivitelezőt. Az ütemezés szerint 2023 második negyedévben kezdődhet a munka. A park kialakítási költségét korábban 305,6 millió forintra becsülték.