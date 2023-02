Gulyás Erika;

Zlati Róbert maradt a MASZSZ elnöke, az Orbán-kormány államtitkára párbeszédet ígér

Zlati Róbert egyedül indult az elnökségért. Az elmúlt hónapokat értékelve programjában eredménynek könyvelte el, hogy a szervezet nem vesztett hiteléből a bizonytalan vezetési időszakban sem.

Az utóbbi években megszokott kormányzati távolságtartás után meglepőnek mondható, hogy Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára megjelent és felszólalt a legnagyobb hazai munkavállalói konföderáció, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) keddi tisztújító kongresszusán. Ennél is érdekesebb, hogy minden, a dolgozókat, a munka világát érintő döntés meghozatala előtt egyeztetést ígért a jelenlévő szakszervezeti vezetőknek.

A MASZSZ vezetői és delegáltjai az alapszabályról folytatott hosszú vita után ismét a szövetség elnökévé választották Zlati Róbertet, aki az elmúlt egy évben már betöltötte ezt a tisztséget. 2022 tavaszán azért kellett előrehozott választást tartani a szervezetben, mert előző ősszel hat év után lemondott a MASZSZ elnöki tisztéről a közben a DK színeiben parlamenti mandátumot szerzett, nemrég elhunyt Kordás László. A kongresszus résztvevői néma főhajtással adóztak emlékének.

A most újraválasztott Zlati Róbert egyedül indult az elnökségért. Az elmúlt hónapokat értékelve programjában eredménynek könyvelte el, hogy a szervezet nem vesztett hiteléből a bizonytalan vezetési időszakban sem, sikerült javítani a belső kommunikáción, megerősödtek a megyei képviseletek, megalkották és elkezdték megvalósítani az új tagdíj növelő stratégiát, elindult a MASZSZ szakmai bizottságainak létrehozása és a székház kihasználatlan részeinek hasznosításával az ingatlan megújítása.

Az elnök megtartotta a Vasutasok Szakszervezetében betöltött érdekvédelmi alelnöki munkáját is. Ez is közrejátszhatott abban, hogy az eddigi egy alelnök helyett most kettőt választottak: Pallagi Gyulát, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége elnökét és Kispál Viktort, a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének vezetőjét. A vegyipari ágazat szakszervezeti elnöke, a MASZSZ eddigi alelnöke, Székely Tamás nem indult egyik pozícióért sem, sőt egy tegnapi Facebook-bejegyzésben egyértelművé tette, hogy nem ért egyet az elnök programjával.