Szalai Anna;

parkolás;Fővárosi Közgyűlés;

2023-02-22 13:02:00

Parkolási pufferzónákat jelölnek ki a fizetőövezetek és az ingyenes területek között a II. és a XII. kerületben

A Fővárosi Közgyűlésben szó volt arról is, hgoy 1500 forintról 2200 forintra emelik a főként külföldiek által használt reptéri 100E busz viteldíját.

A fővárosi önkormányzat a közösségi közlekedéshez évente kapott – a működési költségeknek immáron csak a töredékére elegendő – 12 milliárdos állami normatíva mellett 14 milliárd forintos egyszeri energiakompenzációs támogatást kér. A Fidesz-frakció természetesen nem értette, hogy mi köze van egy fővárosi cég energiaköltségéhez a kormánynak. Élő Norbert DK-s gazdaságfejlesztési tanácsnok azzal indokolta erre vonatkozó javaslatát, mert az államnak van némi köze az energiaárak elszabadulásához.

A BKK utoljára tavaly emelte a buszjegy árát 1500 forintra, amely 2017-es indulásakor még 900 forintba került. Továbbá megszűnik öt ritkán használt jegy, illetve bérlettípus. Ezt is megszavazta a közgyűlés.

A tavalyihoz képest kevésbé ambiciózus üzleti tervet állított össze az idei évre a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt., de a társaság így is soha nem látott magasságba, 19,75 milliárd forintra tornászná fel a 16,2 milliárdos tavalyi bevételt. Ehhez 3,6 millió vendéget kell kiszolgálniuk. Ez már csak azért sem kevés, mivel előreláthatólag márciusban be kell zárni a Gellért fürdőt a részben felette épült, szerkezetileg egybefüggő hotel kezdődő felújítása miatt. Erre az időszakra üzemeznék a fürdő felújítását is, a tervezés már megkezdődött.

Bagdy Gábor kormánypárti képviselő azonban belső ellentmondásokat vélt felfedezni a BGYH beruházási tervében, nem értette például miért zárják be a Gellért fürdőt, ha még a tervezésnél tartanak, az pedig különösen meglepte, hogy a nehezen visszaszerzett Rác fürdő és hotel épületegyüttesből a szállodát eladná a főváros.

A Gellért fürdő felújításának tervezése elkezdődött, a kivitelezésről valóban a források ismeretében tudnak majd dönteni. De a hotel bezárása után az összefüggő épületszerkezet miatt a fürdő sem tarthat nyitva – válaszolta Bősz Anett főpolgármester-helyettes, aki azt is elmondta, hogy a Rác esetében még március 15-e előtt kiírják a hasznosítására vonatkozó tendert, az ebből befolyó bevételből valósítják meg a fürdő felújítását. Ha csak az értékesítéssel lehet forrást teremteni a fürdő rekonstrukciójára, akkor el kell adni a szállodát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a BGYH soha nem üzemeltetett szállodát, ehhez nincsenek szakembereik, ráadásul a hotel szobaszáma miatt csak egy nagyobb hotellánccal együttműködve lehet nyereséges. A főpolgármester-helyettes a BGYH eredményét is impozánsnak találta, hiszen a covid-járvány 22 milliárdot vett ki a fürdőtársaság kasszájából, ezzel együtt is 2,5 milliárdos adózott nyereséggel zárták a tavalyi évet, 1,5 milliárdos osztalékfizetésre készülnek, miközben 2,8 milliárdos hitelt fizetett vissza a fővárosnak.

Heves vita bontakozott ki a parkolási rendelet módosítása körül.

Az ott élőknek ugyanis jelentős gondot okoz, hogy az ingyenességet kihasználva ott teszik le autóikat a távolabbról érkezők, kiszorítva a helyieket a parkolóhelyekről. Ráadásul azok is ezekben a pufferzónákban parkolnak, akik nem kaphatnak a belső övezetek lakástulajdonosainak biztosított parkolási engedélyt. A kizárólagos parkolóhelyeket időkorlátozás nélkül a hét minden napjára jelölnék ki az elérhető helyek 75 százalékára kiterjedően.

Ehhez később több módosító indítvány is érkezett, ezeket Karácsony Gergely kivételével a vita után visszavonták az előterjesztők. A főpolgármester indítványát viszont elfogadták az előterjesztők, így a Fővárosi Közgyűlés végül úgy döntött, elvi szinten egyetért azzal, hogy – a helyben lakók közterületi parkolásának könnyítését célzó forgalomtechnikai intézkedésként, mikromobilitási pont- és rakodóhely-kijelölést is tartalmazó terv alapján, „Várakozni tilos” táblát tegyenek ki olyan kiegészítő táblával, amely a lakossági várakozási engedéllyel rendelkezőkre, továbbá a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéssel rendelkező gépjárművekre vonatkozó kivételt tartalmaz.

A vitában azután egymásnak ment ellenzéki ellenzékinek, egyetértett az ellen oldali Wintermantel Zsolt és Baranyi Krisztina, a szocialista Horváth Csaba pedig megbékélésre kért mindenkit. Végül Karácsony Gergely javaslatának elfogadásával zárult a szóváltás.