Czene Gábor;

Jakab Péter;

2023-02-24 07:00:00

Jakab Péter olyan témát talált, amely az ellenzéki választó szemében szimpatikus lehet, de valószínűleg nem fogják tömegek támogatni a kezdeményezést

A Jobbik volt elnöke a minap bejelentette, hogy aláírásgyűjtést indít a parlament feloszlatásáért.

– A Fidesz hazugsággal nyerte meg a 2022-es választást, az ígéretekből drágulás, gázáremelés, megszorítás, szétvert oktatás, lerombolt egészségügy lett – indokolja A Nép Pártján Mozgalom, miért követeli, hogy a „hazugsággal megválasztott parlament” oszlassa fel önmagát és legyen új választás. Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke, a mozgalom vezetője a minap bejelentette, hogy aláírásgyűjtést indít.

Az aláírásgyűjtés online formában hétfőn elkezdődött, és a napokban várhatóan papíralapon is elindul. Az, hogy hány településen, nagyban függ attól, hány standasztalt, pultot tudnak beszerezni – tájékoztatta Jakab Péter a Népszavát. Tekintettel arra, hogy A Nép Pártján Mozgalom nem kap állami támogatást, az aláírásgyűjtéshez szükséges eszközöket is adományokból finanszírozzák. Igyekeznek minél több helyen megjelenni. „Aktivistáink számára nem tesszük kötelezővé a gyűjtést, mindenki szabadideje, lelkesedése mértékében járul hozzá az akció sikeréhez. Elsősorban arra a mintegy 20 ezer emberre támaszkodunk, akik jelezték csatlakozási szándékukat A Nép Pártján Mozgalomhoz” – számolt be Jakab Péter.

Az aláírásgyűjtésnek, bármilyen eredménnyel záruljon is, nincs jogkövetkezménye, azaz semmire se kötelezi a kormányt. Jakab Péter kérdésünkre közölte:

„A képviselők véleményét tehát már ismerjük, eszerint maradjon a Fidesz 2026-ig. Most szeretnénk megismerni a választók véleményét is” – magyarázta. Jakab Péter szerint a mielőbbi kormányváltás érdekében csak akkor lehet áldozatot várni a választóktól (sztrájk, polgári engedetlenség), ha az ellenzéki politikusok is hajlandóak áldozatot hozni az új választás követelésével, akár a saját parlamenti székük kockáztatásával is.

– A kormány csak akkor fog meghátrálni, ha ebben az ügyben egységes ellenzékkel, a követelés mögött pedig erős társadalmi támogatottsággal találkozik – mondta. Megkérdeztük, hogy meddig tart az aláírásgyűjtés, és hány aláírást szeretnének összegyűjteni, amire Jakab Péter azzal válaszolt: az új választás iránti társadalmi igény az ország gazdasági helyzetének romlásával nőni fog,

– Nemrég még egy ellenzéki párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje volt, ma független parlamenti képviselő, akinek kevés tere van megjelenni a nyilvánosságban. Jakab Péter az általa indított aláírásgyűjtéssel azt próbálja elérni, hogy releváns szereplő maradjon az ellenzéki politikában – erről Virág Andrea politológus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója beszélt lapunknak.

Mint kifejtette,

Virág Andrea ennek ellenére nem tartja valószínűnek, hogy az emberek tömegesen fogják támogatni a kezdeményezést. Az ellenzéki táborban még mindig nagy a kiábrándultság, „egyszemélyes kampánnyal” különösen nehéz mozgósítani a választókat.

Nem véletlen – tette hozzá Virág Andrea –, hogy Jakab Péter nem határozta meg, hány aláírást szeretne összegyűjteni:

Szerinte ha A Nép Pártján Mozgalom indulni akar a jövő évi EP-választáson, akkor lassan be kell jelentenie a párttá alakulását. Az ellenzéki oldalon elég nagy a kínálat, vannak más jobboldali-konzervatív pártok is, amelyek versenytársak lehetnek. A kampány azonban olyan időszak, amely alkalmas egy párt karakterének és bázisának erősítésére. Másrészt viszont a kockázat is jelentős. Virág Andrea szerint eldönthetné Jakab Péter politikai jövőjét, ha az EP-választáson látványos bukásba szaladna bele.