MTI-Népszava;

Országgyűlés;Svédország;Finnország;delegáció;NATO-csatlakozás;Fidesz-KDNP-frakcióülés;

2023-02-23 18:23:00

Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának gyors jóváhagyása helyett delegációt küld a Fidesz

Kocsis Máté frakcióvezető azzal magyarázta az újabb kormánypárti halogatást, hogy Orbán Viktor kormányfő kérése ellenére többen is kifogást emeltek a védelmi rendszerbe igyekvő országok ellen.

Hiába kérte a miniszterelnök, hogy támogassa a svéd és a finn NATO-csatlakozást, a Fidesz-frakció, a kormánypárti képviselők megosztottak az ügyben, ezért „felkérték az Országgyűlés elnökét, hogy küldjön delegációt a két érintett országba” – jelentette be Kocsis Máté frakcióvezető csütörtöki balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén „komoly vita alakult ki”. – Többen kifogásolták, hogy ezeknek az országoknak a politikusai az elmúlt években durván, alaptalanul, sokszor közönséges módon sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek – fogalmazott Kocsis a két országról, amelyek elsősorban az orosz agresszió és fenyegetés miatt döntöttek úgy hogy csatlakoznak a NATO-hoz.

Kocsis Máté azzal próbálta meg elvenni az újabb kifogások élét, hogy a delegáció „tájékozódási, egyeztetési célból” menne Svédországba és Finnországba.

A döntés ugyanakkor lehet nemleges is, de erről nem nyilatkozott Kocsis Máté, ellenben gyakorlatilag felolvasta a kormánypropagada szövegét arról, hogy a világ legtöbb országával szemben miért nem állnak ki az Oroszország által egy éve megtámadott Ukrajna mellett. A frakcióvezető rá is erősített, mondván, a magyar kormány álláspontja világos: „az ország nem kíván belesodródni a háborúba, ez nem Magyarország konfliktusa”. Szerinte „nyomás alatt vagyunk, országként, kormányként és parlamenti többségként is, ezért azt a döntést hozták, hogy egy hétpontos politikai nyilatkozatot terjesztenek az Országgyűlés elé.

A nyilatkozatban a fideszes képviselők – hangsúlyozta – kifejezik elkötelezettségüket a béke mellett, ismételten elítélik Oroszország katonai agresszióját és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemre, egyben elutasítják a brüsszeli szankciókat, fontosnak nevezik az ukrajnai menekültek további segítését, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. – A NATO és az Európai Unió elkötelezett tagjai vagyunk, teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében – tette hozzá a frakcióvezető.

Amint azt többször is megírtuk, Magyarországon kívül már csak Törökország nem adta az áldását a két skandináv ország felvételéhez. A legutóbbi hírek szerint a parlament jövő szerdai, március 1-jei ülésnapján kezdődne a svéd és a finn NATO-tagságról szóló kormány-előterjesztés általános vitája. Korábban az ellenzéki pártok több alkalommal is szerették volna felgyorsítani a döntést, azonban a Fidesz-KDNP ezt mindig lesöpörte az asztalról.