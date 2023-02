Bialkó László Gergő;

2023-02-25 14:36:00

Végső kérdéseink tudástára Kőváry Zoltán Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába című könyve

A kötetet a hiánypótló, teljességre törekvő, átfogó, összegző és (a téma iránt érdeklődők számára) kötelező jelzőkkel lehet első körben illetni.

Előbb-utóbb mindannyian szembesülünk az élet nagy kérdéseivel, és elgondolkodunk, mi végre jelentünk meg – egy kis időre – a létezésben. Feltesszük magunkban a kérdést, hogy honnan jövünk, hová tartunk, és talán az is felmerül bennünk, hogy milyen kiaknázható lehetőségek rejlenek még emberi minőségünkben. Bár ez a fajta kíváncsiság mindannyiunkban megtalálható – úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberi egzisztencia általánosan vett jellegzetessége –, roppant személyesen tudjuk megélni a vele járó gondolatokat. Ennek oka, hogy ezen kérdések feltevésekor szembe kell néznünk saját halandóságunk elkerülhetetlenségével, személyes értelemkeresésünkkel és azon emberi potenciánkkal, amelynek – Heidegger szavaival élve – létére megy ki a játék. A metafizika nagy talányát idecitálva pedig akár mindennapjaink legszemélyesebbjévé is válhat a már önmagában is döbbenetes erővel bíró kérdés, jelesül, hogy „miért van egyáltalán létező, miért nem inkább semmi?”.

Fájó, hogy egészen a legutóbbi évekig a fentebb példaként hozott, emberi egzisztenciára irányuló kérdések háttérbe szorultak:

A mellőzöttség hatása szó szerint kézzelfogható volt Magyarországon, ha ugyanis valaki az ezredforduló környékén ezzel az irányzattal szeretett volna foglalkozni, a legátfogóbb képet még mindig a Köpeczi Béla által szerkesztett Az egzisztencializmus című kötet adta. Ami rengeteg érdeme mellett mégiscsak egy 1965-ben kiadott szöveggyűjtemény, és bár a benne szereplő szerzők szövegeiből időközben jelentek meg újabb fordítások, egy összefoglaló és magyarázó mű nagyon hiányzott a témával kapcsolatban. Ezen a hiányon enyhített 2019-ben Kőváry Zoltán Egzisztenciális pszichológia egykor és ma című kötete, amely a Köpeczi-kötethez hasonlóan, de a filozófia helyett a pszichológia diszciplínájában, szöveggyűjteményes formában mutatta be a témához kapcsolódó legfontosabb hazai és nemzetközi tanulmányokat. Tulajdonképpen ez a mű az előképe Kőváry 2022-ben megjelent, Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába című könyvének, amit a hiánypótló, teljességre törekvő, átfogó, összegző és (a téma iránt érdeklődők számára) kötelező jelzőkkel lehet első körben illetni.

A dicséret pedig korántsem túlzó, mert – ahogyan az a könyv bemutatóján is elhangzott – sok ország örülne, ha lenne egy ilyen összegző és magyarázó műve e témakörről; vagyis nemcsak az egzisztenciális pszichológiáról, hanem tulajdonképpen magáról az egzisztencializmusról. Kőváry ugyanis hosszan foglalkozik ezen irányzat filozófiai és irodalmi gyökereivel, ismerteti az ide tartozó gondolkodók munkásságát, ráadásul – ahogyan azt említettük – teljességre törekszik, vagyis ugyanúgy szól a spanyol filozófusról, Miguel de Unamunóról, ahogyan az orosz Nyiko­laj Bergyajevről vagy éppen a svájci Ludwig Binswangerről. Sőt Kőváry valójában Szondi Lipót sorsanalízisét is elemzi mint lehetséges (elfeledett közép-európai) egzisztencialista pszichológiai irányzatot.

A Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába tulajdonképpen tankönyv, ám korántsem csak akként használható. Az egzisztencializmus magyar tudástára ez, ami nemcsak magát az irányzatot ismerteti az olvasóval, de azt is hatásosan szemlélteti, hogy a manapság túlzottan medikális szemlélet mellett létezik egy filozófiai alap is a pszichológiában. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kötetben összetett filozófiai elemzésekkel találkoznánk (ami talán hiányérzetet is kelthet abban, aki a filozófia felől közelít a témához), de Kőváry több helyen megjegyzi, hogy bár bölcsészdiplomával is rendelkezik, alapvetően mégiscsak a pszichológiai diszciplína keretei között mozog. Ráadásul a kötet így is 800 oldalas lett, ami önmagában is szép mennyiség, ahhoz képest pedig pláne, ha hozzátesszük, hogy elvileg „csak” egy bevezetésről beszélünk…

Összességében talán nem túlzás azt állítani, hogy ez az a könyv, amire az egzisztencializmus iránt érdeklődők évek óta vártak.

(Kőváry Zoltán: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába. Eötvös Kiadó, 2022)