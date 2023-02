Papp Sándor Zsigmond;

Amerika;Miami;európaiság;

2023-02-26 17:07:00

Papp Sándor Zsigmond: Valami Európa

Mindig is nagy rajongója voltam az amerikai filmeknek. Gyerekként nekem ez jelentette az igazi mozit, az igazi fordulatokat, az igazi hősöket. Bár a kommunista román film­forgalmazás elég szűken mérte az élményt, az a kevés is elég volt ahhoz, hogy egy életre rabul ejtsen. Negyven éve nézem rendszeresen ezeket az alkotásokat, kasszasikereket és presztízsfilmeket, képregény-feldolgozásokat és független produkciókat, drámát és komédiát. Szinte nincs olyan állama Amerikának, ahová ne jutottam volna el a mozgóképek révén: jártam délen és északon, a keleti és a nyugati parton, sivatagban és erdőkben, rozsdaövezetben és fellegvárakban, farmokon és villákban. Néha úgy éreztem, jobban ismerem már ezt a vásznon feltűnő világot, mint a saját környezetemet, amely lassan, de biztosan átveszi, beolvasztja az ottani szokásokat a Valentin-naptól az öltözködésig, így leplezve le örök sóvárgását. Tudom, hogy mindig csak egy kortyot isznak a sörükből, hogy minden hősnek van egy színes bőrű barátja, és a nagymellű nők ijedtség esetén hajlamosak felszaladni az emeletre, hogy a szekrénybe bújjanak.

A mozis világ és a valóság szembesítésének előbb vagy utóbb be kellett következnie. Úgy hozta a szerencse, hogy mindez Miamiban történt meg. Természetesen ezt a várost is „ismertem” már a két népszerű sorozat a Miami Vice és a CSI: Miami helyszínelők, vagy a Bad Boys moziszéria kapcsán. Az egyik rikító neonszínekben, a másik meg erős narancssárgában ragyogva mutatta be ezt a paradicsominak látszó, de bűnökkel nagyon is átszőtt metropoliszt, a hozzá tartozó strandszigettel, Miami Beachcsel. Persze minden más fényben tűnik fel, ha nem szól a dinamikus zene, ha a gyors vágások nem teszik képlékennyé az időt. Mert Amerika nem adta könnyen magát. Amint leszállt a gép annyi bejutásra váró látogató torlódott fel az útlevél-ellenőrzés, vagyis a küszöb előtt, hogy azt bármelyik román hússor is megirigyelte volna a legsötétebb években. S most az egyszer, semmi nem táplálta a szokásos ká-európai frusztrációnkat, hogy ezt bezzeg csak velünk, szegény rokonokkal lehet megtenni, mert ugyanúgy ásítozott várakozás közben (a biológiai óránk szerint már rég ágyban lett volna a helyünk) a büszke brit és a még büszkébb francia, ahogy mi is. Persze mi sem adtuk könnyen magunkat, ha már eljöttünk idáig: a késleltetés, a toporgás még inkább meghozta az étvágyunkat, hogy beleharapjunk az amerikai álomba. Így aztán a hivatalnoknak fel sem kellett tennie az obligát kérdést (mi az oka a látogatásuknak?), mert az arcunkra volt írva. A kíváncsiság, ez a csillapíthatatlan érzés.

Nem tudtam elhessegetni magamtól az érzést, hogy mindenki egy, de legalább két számmal nagyobb kocsival jár, mint ami kívánatos lenne. Mintha a világból kihasított hely mérete jelezné a legjobban, hogy hol is tartunk a kötelező önmegvalósításban. Ebben persze nincs különösebben új, hiszen jó néhány magyar újgazdag is hasonlóképpen próbálja aládúcolni az egóját, de itt mintha mindez az egész országra vonatkozna. Az előkertektől a sztrádáig, az édességek csomagolásától a hajókig. És mintha Amerika azt sem tudná, hogy nincs még egy bolygónk tartalékban. A szupermarketben számolatlanul tépik le a műanyag zacskókat a kikészített több százból a vevőknek, hogy akár még a zacskót is zacskóba csomagolhassa. Alig tudtam meggyőzni az értetlenkedő kasszás hölgyet, hogy mi nem kérünk, beteszünk mindent a hátizsákunkba. Idegenek, biggyesztette le a száját, és láthatón szívből sajnált minket, hogy olyan helyről jövünk, ahol ennyire nélkülöznünk kell. Hirtelen mi magunk is megmosolyogtatónak éreztük a bécsi gyakorlatunkat a szigorú papírzacskókkal, amelyeket ráadásul többször is felhasználunk.

S bár tél volt Miamiban is, ami 22-24 fokot jelent, olykor frissítő záporokkal, ez cseppet sem befolyásolta azt, hogy ezerrel és megállás nélkül menjen a légkondi mindenhol, de tényleg mindenhol. A mi hűtőnkben szerintem melegebb volt, mint a helyi metrón, ahol békésen hibernálva üldögéltek a helyiek, ki tudja mióta keringve a zárt pályán. Az egyik idős hölgyről például, akinek az arcára szívélyes mosolyt ragasztottak, simán el tudtam képzelni, hogy valamikor a nyolcvanas években szállt fel, s azóta várja, hogy valaki kiolvassza.

Olyan kicsinek éreztem magam a Bayside mögött sorakozó felhőkarcolók lábainál, amilyen jelentéktelennek érezhette magát a középkori ember a gótikus templomok hajóiban. Csak én nem Istenre leltem rá ebben a zsugorító érzésben, hanem az európaiságomra. Sehol sem volt olyan jó érzés a távolinak tűnő kontinens, az Óhaza gyermekének lenni, mint a mindenével bizonyítani akaró Újvilágban. S miközben levetítette előttem a saját filmjét, büszkén a díszleteire, s az olykor görcsös gondtalanságára, én egyre inkább becsülni kezdtem a magam olykor szorongó, sok kérdést felvető európai mivoltomat. Azt, hogy én akkor sem tartozhatom ide, ha minden, de minden ismerősnek tűnik.