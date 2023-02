Králik Emese;

mezőgazdaság;youtube;traktor;kombájn;

2023-02-26 09:53:00

Kombájnkeringő a naplementében – A legnézettebb magyar agráryoutuber a megkapó összhatásra is ad

Demeter Péter, a Petya AgroTV kitalálója és működtetője a Csongrád-Csanád megyei Derekegyházon él. A mezőgazdasági munkagépek, köztük a Rába vontatók szerinte zenébe illő hangjai már kisgyerekként megdobogtatták a szívét. Sárgarépa-felszedés, rizsaratás, tarlóhántás sekélykultivátorral és traktorhúzóverseny – hogy csak pár címet kiemeljük az akciókamerát és a drónt is rutinosan kezelő fiatalember csatornájának több száz darab, olykor milliós nézettségű videói közül. A munkagépek és -folyamatok precíz bemutatása mellett a szemléletformálás és az ismeretterjesztés is fontos célja, egyik több hónapos projektjében a magtól a konzervdobozig követi végig egy növény életét.

– Már gyerekként nagyon érdekelt a mezőgazdaság, amikor csak tehettem, mindig a gépek közelében voltam. Derekegyház mellett van a családnak egy kis földje. Nyár volt, az árpaaratás ideje következett. Mindig kíváncsian figyeltem az agráriummal kapcsolatos videókat a YouTube-on, arra gondoltam, hogy „de hát ilyeneket én is tudnék csinálni”. Így jött az elhatározás, hogy létrehozok egy saját csatornát. A névadáson nem kellett túl hosszan gondolkodni, sokan Petyának szólítanak, így szinte magától adódott. Hatalmas meglepetés, ugyanakkor óriási öröm volt számomra, hogy

Úgy éreztem, kezdésnek ez nem rossz – emlékezik vissza a 2015-ös esztendőre Demeter Péter.

Szántás-vetés milliós nézettséggel

Ha azt halljuk manapság, hogy valaki youtuber, általában arra gondolunk, hogy az illető a videómegosztón divatról, életmódról, zenéről és hasonló könnyed témákról osztja meg nézeteit a világgal. Komolyabb témákkal jóval kevesebben próbálkoznak, és bár nincsenek erről hivatalos adataink, gyanítjuk, hogy ezek között a szántással-vetéssel foglalkozók alkothatják a legkisebb halmazok egyikét. Többek között ezért okozott számunkra nagy meglepetést a Petya AgroTV csatorna, ahol a feliratkozók száma ma már 193 ezer, és az eddigi csúcstartó videó egy 2016-os traktorhúzó verseny, 7,3 milliós megtekintéssel. Bőven akad a felvételek között olyan, melyet százezrek láttak, huszonötnek pedig egymillió fölött jár a kattintásszáma. Ráadásul ezek a Magyarországon készült kisfilmek világszerte sikert aratnak, ezt abból is leszűrhetjük, hogy össze sem tudnánk számolni, hány nyelven íródtak a hozzászólások.

Hobbiból főállás

A 33 éves fiatalember a Csongrád-Csanád megyei Derekegyházon él. Ami nyolc éve hobbiként indult, végül a főállása lett. Az első négy évben munka mellett vállalta el a felkéréseket. Ahogy videói egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, elérkezettnek látta az időt, hogy amit addig puszta lelkesedésből csinált, ezután akár a megélhetésének forrása legyen.

– Tudtam, hogy nem magától jön majd a siker, csak a kemény munka hozza meg a gyümölcsét, ezért előre elhatároztam, hogy mindig átlagon felül kell teljesítenem. Először kis céljaim voltak, örömmel töltött el, amikor elértem a csatornámon a kitűzött tíz-, majd húsz-, később a százezer követőt. Akkor már egyre több felkérést kaptam cégektől, vállalkozóktól, akik szerették volna filmen látni a gazdaságukat, egy-egy munkafázist, vagy új gépet. A videós karrieremben az volt az áttörés, amikor már neves, nagy múltú cégektől is kaptam felkéréseket. Az volt az a pont, amikor léptem egy nagyot, négy éve vállalkozóként csinálom, csak ezzel foglalkozom – meséli Péter.

A munkának menni kell

A számok már most alátámasztják, hogy érdemes volt annak idején belevágnia a filmkészítésbe. Tavaly a YouTube csatornáján 7 millió megtekintés volt, a kezdetek óta pedig összesen 84 millió. Az első, a derekegyházi árpaaratást megörökítő felvétel óta több mint 400 filmet készített. Akciókamerákkal, drónnal és egy profi videókamerával dolgozik. Előképzettsége nem volt, mindent, így például a vágást is saját tapasztalataiból és az elkövetett hibákból tanulta meg. Azt, hogy egy kész filmben mennyi munka van, nehéz lenne megmondani, feleli a kérdésünkre. Sokszor az anyaghoz illő zene megtalálása több óra, a vágás akár napokat vehet igénybe. Péter azt mondja, tartott tőle, hogy komoly visszaesést okoz majd a Covid, vagy a tavalyi, egy évszázada nem tapasztalt mértékű aszály, de nem így történt. A mezőgazdaság stratégiailag rendkívül fontos iparág, még ha a külső körülmények nagyon nehezek is, a mezőgazdászok nem állnak meg, a munkának menni kell – összegzi.

– Az egész országban dolgozom. Mivel képileg egész más, ha például egy szép hegy előtt megy a gép, a megrendelővel közösen igyekszünk megtalálni a megfelelő helyszínt. Amikor csak lehetséges,

Nagyon törekszem rá, hogy minden felkérésnek eleget tudjak tenni, ehhez sokszor komoly szervezés szükséges. Téma, lehetőség mindig van bőven, most is megvan előre legalább három, de volt példa arra, hogy egy héten hat anyagot vettem fel. Egyedül dolgozom, de ha sok forgatás jön össze hirtelen, akkor egy kolléga szokott közreműködni a vágásban. Télen leállnak a mezőgazdasági munkák, így a nyári és őszi felvételekből szoktam félretenni erre az időszakra, hiszen ekkor a gazdáknak több idejük van megnézni ezeket. Azt tapasztalom, nem csak szakmabeliek követik a munkámat, nagyon sokan írják kommentben, hogy lenyűgözve figyelték, hogyan zajlik géppel például a sárgarépa felszedése vagy a rizs betakarítása. Ez nem is olyan furcsa. Az emberek érdeklődők, szívesen szereznek tapasztalatot olyan dologról, amiről előtte fogalmuk sem volt. A csatorna működésénél kialakítottam egy rendszert, általában szerda és szombat a publikálás napja, de heti egy videót biztos felteszek. A kifogástalan minőség mellett a tartalom összeállítására és arra is figyelni kell, hogy a nézők figyelmét végig fent lehessen tartani, ezért tartom fontosnak a változatos kamera-szemszögeket – osztja meg tapasztalatait.

Traktoroslányok és egy növény élete

Azt, hogy a kisfilmek azt a nézőt is lekötik, aki nem szakmabeli, meg tudjuk erősíteni. A csatornára rákeresve azon kapjuk magunkat, hogy egymás után a sokadik felvételt nézzük. A tetszetős intró után az ember tényleg kíváncsi lesz, melyik induló nyeri a lányoknak szervezett traktoros versenyt, egy másik történet filmkockáit figyelve azért szurkolunk, hogy a soktonnás gépet indulásra bírja a vezetője az extrém sáros körülmények közepette. A titok talán az lehet, hogy a mai embernek, beleértve a vidéken élőket, már alig van kapcsolata a földdel – persze, hogy érdeklődve nézzük, hogyan zajlik egy-egy munkafolyamat.

Péter fellelkesülve beszél a mezőgazdaságról. Akár egy tapasztalt gazdálkodó, úgy ecseteli, hogy egyre hangsúlyosabb a precíziós munkavégzés, és mennyire fontos az ehhez tartozó technikák használata: a műholdas alapú automata kormányzás, a növényvédő szerek, inputanyagok pontos és átfedések nélküli kijuttatása.

Nem véletlen, hogy a soron következő, megfilmesítésre váró ötletei között a szemléletformálás fontos helyet kapott. Számos terve van, mindig megvannak az új irányok. Szeretne minél több informatív riportot készíteni, érdekesnek ígérkezik az a több hónapos projekt is, melynek során a magtól a konzervdobozig követi majd egy növény életét.

11 kombájn a táblában

– Nagyon szeretem a rendhagyó alkotásokat. Arra a filmemre például nagyon büszke vagyok, melyben 11 darab impozáns New Holland kombájn arat egyszerre egy táblában. Vagy amikor egy több mint 600 lóerős munkagép megérkezéséről és első munkanapjáról készíthettem felvételeket. Ez a gép nemcsak erejével, hanem több mint 28 tonnás súlyával és tekintélyes méretével a legnagyobbak közé tartozik. Hogy van-e kedvenc márkám, arra nehéz válaszolni, minden gépnek megvan a maga szépsége. Abban, hogy mit nevezünk szépnek, a munkagépek kora sem lehet mérvadó.

Sok esetben zenébe illő hangjuk van, mint például egy Rábának – árul el újabb műhelytitkokat.

Ha azt gondoljuk, a mezőgazdasági youtubert mindenütt nagyítóval kell keresni, tévedünk. Olyannyira, hogy a közelmúltban találkozót szerveztek nekik Franciaországban, a Michelin gumiabroncs-gyártó vállalat tesztpályáján. Ott olyan, a laikusok számára mellékesnek tűnő, a szakmabelieknek fontos információkat veséztek ki, mint hogy különböző terepeken mekkora guminyomással érdemes járni a munkagépekkel.

Robusztus gépek viadala

Hogy anyagilag mennyire éri meg ma Magyarországon agrár-youtubernek lenni, arról Péter nem árul el részleteket, de azt büszkén vallja, hogy a Petya AgroTV ma már értékes reklámfelület. A sikereket követően újabb felületeken népszerűsíti a munkáját. A TikTokon 20 ezren követik, a Facebookon 30 ezren, ott a legnézettebb videó az 1,9 milliós kattintásszámot érte el. Nem csoda, hogy ma már egyre gyakrabban kap külföldi megkeresést. A sikerének egyik titka szerinte az, hogy a munkáját szívvel-lélekkel végzi, ad a minőségre és figyel a megrendelői és a nézői visszajelzésekre. Számtalan új ötlete van, ezekben a napokban például egy augusztusi, Szentesen megrendezendő fesztivál szervezésével van elfoglalva, amelyen traktorok és repülőgépek lesznek a főszereplők. Néhány társával közösen azért vágták a fejszéjüket ebbe a fába, mert hasonló rendezvény még nem volt a környéken. Mivel az embereket érdeklik az ilyen események, szeretik nézni, ahogy hatalmas, robusztus gépek dolgoznak, versenyeznek – nincs mese, ezt az igényt ki kell elégíteni.