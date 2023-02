A lengyel Leopardok már Ukrajnában vannak, a németek még többet küldenek, és a svédek sem maradnak ki

MTI-Népszava;

2023-02-24 21:32:00

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök személyesen adta át a harckocsikat Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

A lengyel Leopardok már Ukrajnában vannak – közölte Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter pénteken az Andrzej Duda elnök által összehívott, a nemzetbiztonsági tanács ellenzéki frakcióvezetők részvételével megtartott ülésén. A Joe Biden amerikai elnök e heti lengyelországi látogatását összefoglaló, az ukrajnai orosz támadás kezdetének első évfordulója alkalmából összehívott ülésen Andrzej Duda közölte: nincs a résztvevők között Mateusz Morawiecki kormányfő, mert Kijevben tartózkodik.

A Varsóban elhangzottakkal szinte egy időben tette közzé a Sky News az első képeket a Kijevbe érkező Leopard 2 tankokról, és a helyszínen lévő Denisz Smihal ukrán és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökről. A korábbi lengyel-német megállapodás nyomán, a szélesebb nemzetközi koalíció keretében a lengyel fél a Leopard 2 A4 típusú harckocsikat, a német fél pedig a legkorszerűbb Leopard 2 A6 típusúakat szállítja Kijevnek.

Az eredeti tervek szerint Lengyelország és Németország egyaránt 14-14 tankot küldene, azonban szintén pénteken Berlinben a német védelmi minisztérium közölte ők a tervezett 14 helyett 18 Leopard 2-es harckocsit adtak át Ukrajnának. A Bundeswehr már meg is kezdte ukrán katonák kiképzését a tankok használatára, amelyeket március végéig szállítják le.

