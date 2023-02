P. L.;

2023-02-24 12:48:00

Mateusz Morawiecki öt pontban összegezte a háború tanulságait

A rendre orosz propagandát közvetítő Fidesz-közeli sajtó nem siet megosztani a korábban Orbán Viktor szövetségesének számító lengyel kormányfő szavait.

Az orosz-ukrán háború egy éves évfordulója alkalmából véleménycikket publikált Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, ebben 5 pontban foglalta össze az orosz-ukrán háború eddigi tanulságait.

A cikk Magyarországon is több lapban megjelent, többek között a Magyar Hangban is. Ugyan a lengyel kormányfő gondolatait Magyarországon korábban rendszerint a Fidesz-közeli sajtó publikálta, most azonban kormánykritikus lapok hozták le az írást, a rendre orosz propagandát közvetítő fideszes sajtóorgánumok cikkünk megjelenéséig jellemzően nem is szemlézték.

Mateusz Morawiecki szerint Oroszország példátlan kegyetlenségének tizenkét hónapján vagyunk túl, amelynek célja az egykori szovjet befolyási övezet visszaépítése, tekintet nélkül az ezzel járó költségekre és áldozatokra. Ezért a lengyel kormányfő szerint a háború első tanulsága, hogy meg kell szabadulni az orosz invázióról alkotott hamis képtől, ez ugyanis nem pusztán egy helyi konfliktus, Oroszország a globális gazdasági rendet próbálja destabilizálni, lángba borítva Európát. Morawiecki ugyanakkor attól tart, hogy „valójában sokan vannak Nyugaton, akiknek egy ebéd a kedvenc kávézójukban vagy egy Netflix-sorozat megtekintése fontosabb, mint az ukránok ezreinek élete és halála”, márpedig azt senki nem állíthatja majd, hogy „nem tudtam a bucsai népirtásról”, az orosz birodalmi terjeszkedés pedig túlmutat Ukrajnán.

A lengyel miniszterelnök szerint a második tanulság, hogy Oroszország a kibertérben, az információ és a gazdaság terén is támadja az európai civilizációt. Az energiaválság és az infláció forrása ugyancsak az orosz agresszió, Vlagyimir Putyin már az Ukrajna elleni invázió előtt, 2021 nyarától a gázzal kezdett zsarolni, ami a gázárak emelkedéséhez vezetett az európai piacokon - mutatott rá, hozzátéve, ideje megérteni, hogy Oroszország szítja a globális gazdasági válságot.

Harmadik tanulságként Mateusz Morawiecki azt vonta le, hogy Európa szuverenitásának előfeltétele a „deputyinizáció”. Egy bűnös rendszerrel nem lehet normalizálni a kapcsolatokat, ezért nem lehet visszatérni az Oroszországgal folytatott, megszokott gazdasági üzletekhez, függetlenné kell válni, különösen az energiaszektor terén - jelentette ki.

A lengyel kormányfő szerint a negyedik tanulság, hogy a szolidaritás erősebb a félelemnél. Úgy vli, hogy Oroszország elszámította magát, mert a Nyugat egységesen kiállt a megtámadott ország mellett, s a világ minden sarkából érkezik segítség Ukrajnának élelmiszer, eszközök és fegyverek formájában. A NATO szerinte bebizonyította, hogy nem csak a világ legerősebb katonai szövetsége, de egységes szövetség is.

S végezetül az ötödik tanulság Morawiecki érvelése szerint, hogy mind politikai, mind gazdasági értelemben egy teljesen új biztonsági struktúrát kell kiépíteni Európában, a biztonság és béke közösségének gondolata a fejlődés egyetlen lehetséges modellje, Ukrajnát pedig újjá kell építeni.